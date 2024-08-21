Военно-политический обозреватель намекнул на близость "Оленьи".

На севере Росси возникли проблемы из-за "воздушной угрозы" - очевидцы утверждают, что в небе над одной из областей страны-агрессора несколько дней курсируют украинские БПЛА.

Как пишет "Астра", Мурманская область уже четвертый день подвергается атаке беспилотников. В частности, по словам бывшего координатора Штаба оппозиционного политика Алексея Навального в регионе Виолетты Грудиной, соответствующую информацию ей передали очевидцы.

На видео, которое обнародовала Грудина, запечатлен, как утверждается, украинский БПЛА в районе "закрытого" военного поселка Высокий.

"С Юга летел. С начала на высоте 1300 м, потом снизился до 900 м и был потерян. Ждали прибытия через 15-20 мин, эвакуировали предприятия", — написала она.

По данным Грудиной, из-за атаки БПЛА проводилась эвакуация сотрудников ряда предприятий, в частности завода АНОФ-3 и "восточного рудника".

В то же время, ТАСС заявил, что в аэропортах Мурманска и Апатит введены ограничения на использование воздушного пространства. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предупредил о "воздушной угрозе" - применении беспилотников.

"Все необходимые меры по повышению безопасности приняты", — утверждает чиновник.

Как отмечает "Медуза", расстояние от Мурманска на Кольском полуострове до границы с Украиной составляет около 2000 километров. В 2023 году на север перебазировали российскую дальнюю авиацию, причина – значительное расстояние от этой базы до госграницы.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко опубликовал то же самое видео в своем ТГ-канале и намекнул, что "под прицелом" мог оказаться военный аэродром дальней авиации "Оленья". Этот объект, откуда часто взлетают самолеты РФ для нанесения ударов по Украине, расположен на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска.

"Как настроение, Олени... Кхм... Как настроение, Оленья", — написал Коваленко.

Удары по российским объектам

Генштаб ВСУ сообщил, что в ночь на 21 августа Силы обороны нанесли удар по позиции российского ЗРК С-300 возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области РФ. По мнению аналитиков, ВСУ атаковали ЗРК С-300, в 160 км от линии фронта, ракетой "Нептун".

Как пишет Defence Express, в формулировке сообщения Генштаба ВСУ об этом ударе есть прямой намек на то, какое средство было использовано. В частности, указано, что удар наносился подразделениями Военно-морских сил ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. А единственное известное оружие в распоряжении ВМСУ с такой дальностью - ракета "Нептун", которая уже использовалась для поражения российских ЗРК в оккупированном Крыму в 2023 году.

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