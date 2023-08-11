Он обратил внимание на ряд деталей.

Украина не могла ударить по заводу в Сергиевом Посаде дальнобойным оружием. Такое мнение выразил военный обозреватель Александр Коваленко, комментируя такую версию из социальных сетей.

"Далеко от границы с Украиной для использования дальнобойного оружия. Если мы говорим о дальнобойном оружии, то подразумеваем ракеты оперативно-тактического уровня. Таких ракет в серийном производстве Украины, и даже если бы они были представлены нашими партнерами, из той номенклатуры, что имеется, попросту нет. Это невозможно", - сказал Коваленко.

Кроме того, ракете нужно было бы преодолеть московскую эшелонированную противовоздушную оборону. Также эксперт отметил, что на одном из видео в соцсетях изображены болванки, похожие на выстрел из 115 или 122 калибра.

"Конкретно этот завод, помимо всей прочей номенклатуры для военно-промышленного комплекса, еще и разрабатывал самонаводящиеся головки. Поэтому не исключено, что эти боеприпасы находились на складах как элементы для испытания новых интеграций в 115 или 122 калибра головных частей для увеличения их точности", - добавил он.

Коваленко отметил, что Украина не делала никаких заявлений о взрыве, а Россия - не обвиняла украинцев, как делает это обычно. Он не исключает, что это могло произойти из-за несоблюдения техники безопасности.

Взрыв в Сергиевом Посаде: что известно

Напомним, 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода произошел мощный взрыв, образовался большой гриб из дыма.

Российские СМИ сообщали, что эпицентром взрыва был ангар с металлическими трубами, возле него находился склад с пиротехникой. Кроме того, этот завод принимает участие в разработке бомбардировщика-ракетоносца под названием "Посланник".

Взрывной волной выбило стекло в соседних домах и зданиях. По данным Следкома РФ, в результате взрыва погиб один человек, еще 80 пострадали. Восемь человек считаются пропавшими.

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