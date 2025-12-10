Выбрать первый автомобиль для начинающего водителя не так и просто. Многие эксперты рекомендуют выбирать недорогие и легкие в управлении модели, к которым новички смогут быстро привыкнуть.
В SlashGear назвали 13 автомобилей, которые идеально подходят для начинающих водителей. Эксперты заверили, что это недорогие и надежные модели.
13 лучших автомобилей для начинающих водителей:
- Honda Civic
- Toyota Corolla
- Mazda 3
- Hyundai Elantra
- Kia Soul
- Nissan Sentra
- Ford Focus
- Toyota Yaris
- Honda Accord
- Toyota Camry
- Mazda MX-5
- Toyota Prius
- Hyundai Kona
В рейтинг вошли различные автомобили, включая компактные Mazda 3, Kia Soul и Toyota Yaris. Также эксперты призвали обратить внимание на гибридный Toyota Prius, который имеет низкий расход топлива.
В издании добавили, что Mazda MX-5 является одним из лучших спорткаров для начинающих водителей. Это довольно недорогая модель, которая предлагает приятную управляемость.
6 лучших кроссоверов не за все деньги мира
Ранее опытный механик и основатель German Car Depot Алан Гельфанд назвал 6 лучших недорогих кроссоверов. По его словам, на эти модели стоит обратить внимание.
В частности, Гельфанд упомянул Toyota RAV4 и Honda CR-V. Он заявил, что это очень надежные автомобили, которые имеют низкий расход топлива.
Также механик выделил Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Subaru Forester и Kia Sportage. Он подчеркнул, что эти кроссоверы превосходят своих конкурентов.