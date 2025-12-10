В частности, эксперты назвали лучший спорткар для новичков.

Выбрать первый автомобиль для начинающего водителя не так и просто. Многие эксперты рекомендуют выбирать недорогие и легкие в управлении модели, к которым новички смогут быстро привыкнуть.

В SlashGear назвали 13 автомобилей, которые идеально подходят для начинающих водителей. Эксперты заверили, что это недорогие и надежные модели.

13 лучших автомобилей для начинающих водителей:

Honda Civic

Toyota Corolla

Mazda 3

Hyundai Elantra

Kia Soul

Nissan Sentra

Ford Focus

Toyota Yaris

Honda Accord

Toyota Camry

Mazda MX-5

Toyota Prius

Hyundai Kona

В рейтинг вошли различные автомобили, включая компактные Mazda 3, Kia Soul и Toyota Yaris. Также эксперты призвали обратить внимание на гибридный Toyota Prius, который имеет низкий расход топлива.

В издании добавили, что Mazda MX-5 является одним из лучших спорткаров для начинающих водителей. Это довольно недорогая модель, которая предлагает приятную управляемость.

6 лучших кроссоверов не за все деньги мира

Ранее опытный механик и основатель German Car Depot Алан Гельфанд назвал 6 лучших недорогих кроссоверов. По его словам, на эти модели стоит обратить внимание.

В частности, Гельфанд упомянул Toyota RAV4 и Honda CR-V. Он заявил, что это очень надежные автомобили, которые имеют низкий расход топлива.

Также механик выделил Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Subaru Forester и Kia Sportage. Он подчеркнул, что эти кроссоверы превосходят своих конкурентов.

