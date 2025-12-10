Синоптик призвала готовиться к резкой смене погоды после завтрашних дождей и аномального тепла.

В четверг, 11 декабря, в Украине сохранится сравнительно теплая для декабря погода, однако практически по всей территории страны ожидается повышенная влажность и осадки. Завтра преобладающим будет небольшой дождь, заявила синоптик Наталка Диденко в Telegram.

Температурный фон останется высоким: днем столбики термометров покажут +3…+8°. Традиционно теплее всего будет в западной части страны — там воздух прогреется до +8…+11°. Прохладнее всего — в восточных и северо-восточных областях, где ожидается от +1° до +3°.

В Киеве 11 декабря также прогнозируется влажная погода, местами пройдет небольшой дождь. Синоптик предупреждает о порывистом ветре юго-западного направления. Днем температура в столице достигнет отметки +8°.

Видео дня

Прогноз погоды на ближайшие дни

По предварительным данным, сильных морозов пока не предвидится, однако уже с 13–14 декабря в Украину придет сезонное снижение температуры. В период с 13 по 16 декабря показатели термометров постепенно опустятся:

днем ожидается от -3° до +2°;

ночью — -1…-5°, а в восточных областях местами до -7°;

в западных регионах дневная температура, несмотря на похолодание, все равно будет оставаться выше нуля.

Ранее УНИАН сообщал, какой будет погода на Рождество и Новый год. Температура несколько снизится, но все равно будет тепло как для декабря.

