Новое требование будет распространяться на всех, кто имеет право въезжать в США без визы и находиться там до 90 дней.

США готовятся ввести новое требование для иностранцев, которые въезжают в страну без визы. Как пишет Bloomberg, от путешественников будут требовать предоставлять историю своих аккаунтов в соцсетях за последние пять лет. Речь идет о гражданах около 40 государств - в частности Австралии, Германии, Японии и Великобритании, которые сейчас пользуются программой безвизовых поездок (Visa Waiver Program).

По сообщению Департамента внутренней безопасности, Служба таможенного и пограничного контроля добавит соцсети в перечень обязательных данных, которые подаются при оформлении электронного разрешения ESTA. Документ выставлен на 60-дневное общественное обсуждение.

Что изменится

Новое требование будет распространяться на всех, кто может въезжать в США без визы и находиться там до 90 дней. Проверка соцсетей станет частью более широкой политики усиления контроля за мигрантами и иностранными посетителями.

Как говорится в статье, администрация Дональда Трампа анонсировала ряд дополнительных ограничений, включая планируемый запрет въезда для почти 30 стран. На этом фоне в США также готовится повторная проверка всех, кто получил разрешение на въезд после начала каденции Джо Байдена в 2021 году. Государственный департамент уже расширил требования к проверке соцсетей для претендентов на рабочие визы H-1B и студенческих виз.

По данным СМИ, на фоне усиления контроля туристическая отрасль США демонстрирует резкое падение: страна может потерять $12,5 млрд туристических доходов в 2025 году; количество иностранных визитеров ожидается на уровне 67,9 млн, что меньше чем 72,4 млн в 2024 году. Также отмечается, что это - первое существенное снижение за почти пять лет.

"США - единственная из 184 экономик, которые по прогнозам в этом году недополучат средства от туризма", - пишет Bloomberg со ссылкой на данные WTTC и Oxford Economics.

Эксперты связывают падение не только с более жесткими правилами въезда, но и с ростом доллара и изменением восприятия США из-за политики Трампа "America First" (Америка превыше всего).

Политика США

Напомним, политика администрации президента США Дональда Трампа "America First" добралась до всемирно известных американских национальных парков. По данным The Independent, Министерство внутренних дел США объявило о планах обновления платы за вход в рамках пакета мер, направленных на то, чтобы сделать эти места "более доступными, недорогими и эффективными для американского народа".

С 1 января 2026 года годовой абонемент на посещение национальных парков США будет стоить 80 долларов для резидентов (тех, кто постоянно живет в США) и 250 долларов для нерезидентов. Нерезиденты без годового абонемента будут платить 100 долларов с человека за вход в более десятка наиболее посещаемых национальных парков в дополнение к стандартной плате за вход.

