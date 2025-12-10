Замкнутая 'серая зона': некоторые районы Мирнограда близки к окружению, - СМИ

Выход из Мирнограда Донецкой области по условному "коридору" за последние недели стал еще опаснее.
Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на своих неназванных двух собеседников и карту DeepState.
"Замкнутая "серая зона", которую сегодня вокруг Мирнограда изобразил DeepState, держится уже фактически несколько недель. Последний раз мы меняли людей на технике в середине ноября, потом в начале декабря пешком смогли выйти несколько человек - это все. В ноябре была еще одна попытка через Родинское, но все три машины - наши и смежников - были уничтожены.
Теперь я понимаю, почему так быстро упал Покровск, потому что у нас получается то же самое. Возникает момент критического накопления врага и все - они везде, и остановить это невозможно. Потому что это перед этим выносится логистика, дроны, оттягивается арта", - цитирует издание своего собеседника - офицера-морпеха, который воюет на Покровском направлении.
Отмечается, что поскольку пути в Мирноград через Покровск больше нет, так как значительная часть города захвачена, то украинский гарнизон вынужден пользоваться дорогами через два крошечных села - Ровно и Светлое. При этом отмечается, что часть села Ровно под противником.
"Таким образом коридор для выхода из города стал еще опаснее"", - отмечает издание.
В сообщении сказано, что в целом условный "коридор" выхода из Мирнограда - это пара километров "серой зоны" между частично захваченным селом Ровно и захваченным селом Красный Лиман. Родинское, которое расположено севернее Красного Лимана, под противником примерно на 80%.
"Передвижение по этому коридору является опасным по меньшей мере последние 3-4 недели. Во время движения, о чем УП точно известно, украинские бригады несут потери - противник буквально везде. Бригады ДШВ пытались расчистить этот коридор, но пока о результате этих действий нам неизвестно", - сказано в сообщении.
Отмечается, что параллельно с тем, как россияне пытаются перерезать дорогу к Мирнограду, они увеличивают свое присутствие в самом городе. При этом точное количество противника определить невозможно, поскольку у украинских военных становится все меньше доступных средств для наблюдения.
"Некоторые районы Мирнограда, как рассказывают УП военные, близки к окружению", - говорится в сообщении.
По данным "Украинской правды" среди военнослужащих, которые пытаются вывести своих людей из города и теряют их в "сером коридоре", считают, что официальная информация не соответствует действительности.
Как сообщал УНИАН, вчера, 9 декабря, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Мирноград не находится в окружении. Хотя в городе и затруднена логистика, но ее проводят.
По решению командования, подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лысовка и Сухой Яр, личный состав был перемещен на более выгодные рубежи.
Об этом вчера, 9 декабря, сообщал 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ (ДШВ) по поводу отхода от части позиций возле Покровска и Мирнограда Донецкой области.
Отмечалось, что маневр проведен для сохранения жизни военнослужащих, улучшения логистического обеспечения группировки и выравнивания линии фронта.
Речь шла о том, что отход был раньше, но из соображений безопасности информация о проведении операции определенное время не обнародовали, чтобы избежать рисков срыва ее выполнения.