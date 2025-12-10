Замкнутая 'серая зона': некоторые районы Мирнограда близки к окружению, - СМИ

Отмечается, что во время движения по коридору из города украинские бригады несут потери.

Выход из Мирнограда Донецкой области по условному "коридору" за последние недели стал еще опаснее.

Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на своих неназванных двух собеседников и карту DeepState.

"Замкнутая "серая зона", которую сегодня вокруг Мирнограда изобразил DeepState, держится уже фактически несколько недель. Последний раз мы меняли людей на технике в середине ноября, потом в начале декабря пешком смогли выйти несколько человек - это все. В ноябре была еще одна попытка через Родинское, но все три машины - наши и смежников - были уничтожены.

Теперь я понимаю, почему так быстро упал Покровск, потому что у нас получается то же самое. Возникает момент критического накопления врага и все - они везде, и остановить это невозможно. Потому что это перед этим выносится логистика, дроны, оттягивается арта", - цитирует издание своего собеседника - офицера-морпеха, который воюет на Покровском направлении.

Отмечается, что поскольку пути в Мирноград через Покровск больше нет, так как значительная часть города захвачена, то украинский гарнизон вынужден пользоваться дорогами через два крошечных села - Ровно и Светлое. При этом отмечается, что часть села Ровно под противником.

"Таким образом коридор для выхода из города стал еще опаснее"", - отмечает издание.

В сообщении сказано, что в целом условный "коридор" выхода из Мирнограда - это пара километров "серой зоны" между частично захваченным селом Ровно и захваченным селом Красный Лиман. Родинское, которое расположено севернее Красного Лимана, под противником примерно на 80%.

"Передвижение по этому коридору является опасным по меньшей мере последние 3-4 недели. Во время движения, о чем УП точно известно, украинские бригады несут потери - противник буквально везде. Бригады ДШВ пытались расчистить этот коридор, но пока о результате этих действий нам неизвестно", - сказано в сообщении.

Отмечается, что параллельно с тем, как россияне пытаются перерезать дорогу к Мирнограду, они увеличивают свое присутствие в самом городе. При этом точное количество противника определить невозможно, поскольку у украинских военных становится все меньше доступных средств для наблюдения.

"Некоторые районы Мирнограда, как рассказывают УП военные, близки к окружению", - говорится в сообщении.

По данным "Украинской правды" среди военнослужащих, которые пытаются вывести своих людей из города и теряют их в "сером коридоре", считают, что официальная информация не соответствует действительности.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 декабря, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Мирноград не находится в окружении. Хотя в городе и затруднена логистика, но ее проводят.

По решению командования, подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лысовка и Сухой Яр, личный состав был перемещен на более выгодные рубежи.

Об этом вчера, 9 декабря, сообщал 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ (ДШВ) по поводу отхода от части позиций возле Покровска и Мирнограда Донецкой области.

Отмечалось, что маневр проведен для сохранения жизни военнослужащих, улучшения логистического обеспечения группировки и выравнивания линии фронта.

Речь шла о том, что отход был раньше, но из соображений безопасности информация о проведении операции определенное время не обнародовали, чтобы избежать рисков срыва ее выполнения.

