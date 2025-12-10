Жена народного артиста Виктора Павлика - блогер Екатерина Репяхова - пожаловалась подписчикам на новые проблемы со здоровьем.

31-летняя избранница певца опубликовала в своем Instagram-аккаунте, за которым следит более 234 тысяч профилей, серию фотографий под капельницей. Она объяснила, что именно медицинские неурядицы стали причиной ее исчезновения из социальной сети:

"Ковид, пневмония, цистит. Что дальше? Вчера не просто так не вышла в сторис. Может, я умираю? Я не знаю".

Как известно, Екатерина Репяхова с детства была фанаткой Виктора Павлика. Об их романе и разрыве певца с женой стало известно в 2019 году, а 29 мая 2020 года пара официально поженилась.

Их сын Михаил родился 15 июня 2021 года. Для певца это уже четвертый ребенок - от предыдущих браков он имеет сына и дочь, а также пережил тяжелую потерю, когда в 2020 году его сын Павел умер после продолжительной болезни.

Пара пережила много публичных дискуссий и критики из-за разницы в возрасте и обстоятельств начала их отношений. Кроме того, Екатерина открыто рассказывает подписчикам о своих пластических операциях - женщина уже неоднократно меняла свою внешность. Только в октябре блогерша показалась после операции на подбородке.

