В ГПСУ просят людей учитывать нововведения при планировании путешествий.

С сегодняшнего дня на украинско-румынской границе начала работать новая система оформления въезда и выезда (Entry/Exit System - EES), предусматривающая сбор биометрических данных. Об этом заявила Государственная пограничная служба Украины.

Согласно сообщению, с 10 декабря в пунктах пропуска на румынской границе, в частности, в "Дяковцах - Раковцы", "Красноильске - Викову де Сус" и "Дьяково - Халмеу" уже вносят установочные и биометрические данные, "Порубное - Сирет" присоединится 9 января 2026 года.

"Система в "Солотвино - Сигету-Мармацией" работает с 12 октября. Остальные пункты пропуска Румынии подключится к EES с 10 марта 2026-го", - уточнили пограничники.

Отмечается, что процедура включает сканирование паспорта, фотографирование и снятие отпечатков пальцев граждан третьих стран (для детей до 12 лет - без отпечатков). Во время первого пересечения создается цифровая запись, далее данные будут сверять автоматически.

Как отметили пограничники, EES должен ускорить контроль, повысить безопасность и точность учета пребывания в ЕС. В то же время порядок пересечения границы для граждан остается неизменным.

"Просим учитывать это при планировании путешествий", - отмечают в ГПСУ.

Новый порядок въезда в ЕС

Как писал УНИАН, с 12 октября 2025 года к процедуре, которая предусматривает сканирование лица и снятие отпечатков пальцев, должны были присоединиться все страны ЕС, и она будет происходить постоянно для каждого человека при въезде и выезде.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что Европейский союз хочет модернизировать фактически свою базу данных для того, чтобы соединить разные страны, усилить безопасность и чтобы была возможность у пограничников разных стран, в частности по внешним границам Шенгенской зоны, контролировать въезд-выезд граждан третьих стран. К последним относятся, в частности Украина.

Польша первой начала тестировать эту систему. EES заработала в конце октября на всех пунктах пропуска на украинско-венгерской границе.

