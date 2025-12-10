Решение по репарационному кредиту должны принять на саммите ЕС 18 декабря.

Украина рискует остаться без денег. У Европы есть план, который мог бы в целом сбалансировать украинский бюджет, обеспечить ей место за столом переговоров по завершению войны и дать Киеву лучшие возможности бороться за более выгодные условия мира.

Как пишет The Wall Street Journal, проблема заключается в том, что страны Евросоюза не могут договориться, как этот план реализовать.

Европейские лидеры установили дедлайн до 18 декабря - именно тогда должны решить, предоставят ли Киеву заем примерно на половину из 200 млрд долларов замороженных российских активов, хранящихся в Европе, в течение следующих двух лет. Бельгия, где сосредоточено большинство депозитов российского центробанка, возглавляет сопротивление этому плану, опасаясь юридических последствий. Отмечается, что решение ЕС должен принять на саммите на следующей неделе.

"Если активы не задействуют, это станет разрушительным ударом для Украины, которая рассчитывает на эти средства, чтобы покрыть две трети своих базовых бюджетных и военных расходов. Европейцы также и дальше будут оставаться в стороне мирных переговоров, где способность Украины держать оборону - ее ключевой рычаг в переговорах", - говорится в материале.

Сейчас именно Европа покрывает большую часть расходов на оборону Киева после того, как администрация президента США Дональда Трампа почти полностью прекратила финансовую помощь. Европейские лидеры пообещали продолжать поддержку независимо от обстоятельств, но другие источники финансирования выглядят более дорогими и политически рискованными, чем использование российских активов.

Кроме кредита на 105 млрд долларов, ЕС имеет два других варианта: взять новые займы на финансовых рынках или положиться на взносы отдельных государств-членов. Оба варианта будут дороже как для Европы, так и для Украины, и каждый создаст новые политические проблемы для правительств Евросоюза, которые уже потратили около 230 млрд долларов на войну с 2022 года.

Некоторые европейские чиновники опасаются: если странам ЕС придется добровольно собирать деньги на заем Украине в случае провала плана по российским активам, это может спровоцировать конфликты между теми, кто делает большие взносы (Германия, страны Севера, Польша, Балтия) и теми, кто отстает (в частности Италия и Испания).

Официально существует альтернативный вариант, который мог бы дать необходимые 90 млрд евро. В этом случае Еврокомиссия снова выходила бы на финансовые рынки и привлекала бы кредит, под который бюджет ЕС предоставлял бы гарантии. Так в 2024 году уже было привлечено 54 млрд долларов для Украины.

Но недостатки огромные. Такой кредит увеличил бы государственный долг Украины, ухудшая ее долговую позицию. Он был бы значительно дороже для стран-членов Евросоюза - по оценкам чиновников, процентные расходы выросли бы более чем на 5 млрд евро. И самое важное - этот вариант требует единогласного одобрения, в отличие от "репарационного" кредита, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявлял, что будет блокировать его.

Остается фактически единственный реалистичный вариант, говорят чиновники - добровольные взносы государств-членов, но это лишь увеличит разницу в уровне поддержки между странами. Когда война приближается к четвертому году, ведущие европейские дипломаты все громче говорят о неравенстве в распределении нагрузки.

Внешняя финансовая поддержка Украины в 2025 году рискует упасть до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны. Европа выделила Киеву лишь около 4,2 миллиарда евро новой военной помощи - этого слишком мало, чтобы компенсировать прекращение поддержки со стороны США.

Страны "Большой семерки" не исключают, что замороженные российские суверенные активы могут быть в полном объеме использованы для финансирования Украины. Такое заявление сделали по итогам онлайн-встречи министров финансов стран G7 с участием руководителей Международного валютного фонда, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и Совета по финансовой стабильности.

