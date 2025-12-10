Сейчас продолжается досудебное расследование.

Полиция начала уголовное производство по факту смерти мужчины в Печерском районе столицы. Ранее УНИАН сообщал, что речь идет о Дмитрии Каденюке - сыне первого украинского космонавта Леонида Каденюка

В полиции отметили, что к ним утром, 10 декабря, обратилась местная жительница, которая сообщила, что обнаружила тело своего 41-летнего сына с ножевыми ранениями. Предварительно установлено, что на момент происшествия входная дверь в квартиру была закрыта и не имеет следов взлома, а нож, которым вероятно были нанесены телесные повреждения, погибший держал в своей руке. Кроме того, опрошенные жители указанного дома сообщили, что какого-либо шума или звуков борьбы не слышали.

Кроме того, полиция установила, что погибший в течение длительного времени имел депрессивные расстройства, что отражалось на его поведении. Накануне вечером у мужчины произошел очередной нервный срыв, а на утро мать обнаружила его без признаков жизни и сообщила в полицию.

Видео дня

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство". Досудебное расследование продолжается.

Смерть Дмитрия Каденюка: последние новости

Ранее источники УНИАН сообщали, что дело касается смерти 41-летнего Дмитрия Каденюка - сына первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка. Тогда сообщалось, что сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Вас также могут заинтересовать новости: