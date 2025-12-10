В местах, которые считаются серой зоной, украинских защитников уже нет.

Российская захватническая армия полностью или частично держит контроль над тремя четвертями Покровска. Об этом сказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в эфире Радио NV.

Об обороне Покровска

Эксперт напомнил, что в сентябре-октябре 2024 года российские захватчики очень стремительно начали приближаться к городу Покровск. По его мнению, от того периода надо считать начало обороны города.

"Украинская армия продолжает держать пусть не весь город, но небольшие окраины, части окраин города Покровска. Возможно три четвертых города, даже может больше, находится или под полным контролем российской армии, или под частичным", - отметил Ступак.

Он добавил, что украинских военных уже нет в тех местах, которые, по данным мониторингового проекта DeepState, следует считать серой зоной. Однако там фиксируется присутствие российских оккупантов.

"Постепенно они туда заводят технику, заводят людей и накапливаются в городе. Кстати, там есть много локаций, где можно прятаться, начиная от какого-то небольшого гаражного кооператива, заканчивая каким-то крупным промышленным объектом, шахтой, карьером... Есть где спрятать тяжелую технику", - добавил Ступак.

Также эксперт обратил внимание на сообщения об окружении города Мирноград. "Да, в серой зоне, но это кольцо уже показано, оно уже замкнулось. Да, это еще не полное замыкание в классическом понимании, но, в любом случае, наши парни и девушки там находятся", - сообщил Ступак.

При этом он отметил, что украинские защитники демонстрируют особый огромный подвиг на этом участке фронта, потому что на этом направлении наступает 170 тыс российских захватчиков.

В этой связи, эксперт не согласен с утверждениями представителей администрации президента США Дональда Трампа, что у Украины якобы нет козырей, потому что она отступает. Зато Силы обороны уже 15 месяцев держат оборону против такого огромного нашествия, подчеркнул он.

Ситуация в районе Константиновки

Эксперт считает, что ситуация похожа на то, что в предыдущие периоды происходило вокруг Угледара и сейчас с Покровском - враг пытается взять Константиновку в окружение:

"Сейчас окружение города Константиновки реализовано примерно на 50%. Есть большое предположение, что, если или когда российским войскам удастся захватить город Покровск и всю ту агломерацию, то они высвободят какое-то значимое количество своих сил, которые перебросят снова на Константиновку, и начнется мясорубка 2.0... и возможно тогда продвижение будет больше".

В то же время он соглашается со сравнениями от западной прессы, что российские оккупанты продвигаются со скоростью улитки. В частности, для сравнения, от оккупированного Донецка в направлении Покровска за последние четыре года российские захватчики проходили условно по 10 км ежегодно.

Покровск - последние новости

Как сообщал УНИАН, по словам основателя БО "Реактивная почта", военный эксперт Павла Нарожного, Силы обороны удерживают контроль над около 50% Покровска.

Недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что на определенном этапе этой осенью украинских войск уже не было в Покровске, но с 15 ноября в результате украинских наступательных действий удалось взять под контроль около 13 квадратных километров территории в пределах Покровска (из общей площади города 29 километров).

Украинские защитники продолжают удерживать северную часть города вдоль железнодорожного пути.

