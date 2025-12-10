Морозная волна накроет Левобережье, но потепление вернется уже после 16 декабря.

Украинская зима наконец-то напоминает о себе. После теплой и влажной первой декады декабря погода резко изменится. Уже 10 декабря в отдельных областях появился первый снежный покров высотой 1-7 см, но он быстро растает. А вот настоящее похолодание стартует с 13 декабря.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил украинский синоптик Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, с 13 декабря в Украину начнет поступать холодный воздух из районов Финляндии и Кольского полуострова. Температура снизится до небольших и местами умеренных морозов - особенно на Левобережье.

Погода 11-12 декабря

В большинстве областей - влажная и теплая погода. Дожди, морось, туманы. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью -1...+6 °С, днем +2...+7 °С, на юге и западе до +10 °С.

Похолодание с 13 декабря

Ночью на Левобережье: -2...-8 °С

Днем: -4...+1 °С

Порывы ветра 15-20 м/с.

Самая холодная ночь - 16 декабря

Именно в этот день в восточных и Днепропетровской областях температура может упасть до -9...-12 °С.

На Правобережье и юге в этот период днем будет выше нуля, небольшие морозы возможны только ночью.

Когда снова потеплеет

После 16 декабря Украину накроет волна теплого воздуха с запада. Температура по всей стране повысится: ночью - около 0 °С, днем - +1...+7 °С.

Синоптик отмечает, что ближайшие 10 дней погода будет переменчивой, с быстрыми изменениями температуры и давления. Устойчивый снег не прогнозируется, кроме высокогорья Карпат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 декабря, ожидается облачная погода. Ночью в большинстве областей, а днем в юго-восточной части пройдет небольшой дождь. На востоке и северо-востоке - дождь с мокрым снегом, местами гололед и налипание мокрого снега. Особое внимание для автомобилистов - в этих регионах на дорогах гололедица.

