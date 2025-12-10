Украинская зима наконец-то напоминает о себе. После теплой и влажной первой декады декабря погода резко изменится. Уже 10 декабря в отдельных областях появился первый снежный покров высотой 1-7 см, но он быстро растает. А вот настоящее похолодание стартует с 13 декабря.
Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил украинский синоптик Игорь Кибальчич.
По его прогнозу, с 13 декабря в Украину начнет поступать холодный воздух из районов Финляндии и Кольского полуострова. Температура снизится до небольших и местами умеренных морозов - особенно на Левобережье.
Погода 11-12 декабря
В большинстве областей - влажная и теплая погода. Дожди, морось, туманы. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью -1...+6 °С, днем +2...+7 °С, на юге и западе до +10 °С.
Похолодание с 13 декабря
- Ночью на Левобережье: -2...-8 °С
- Днем: -4...+1 °С
- Порывы ветра 15-20 м/с.
- Самая холодная ночь - 16 декабря
Именно в этот день в восточных и Днепропетровской областях температура может упасть до -9...-12 °С.
На Правобережье и юге в этот период днем будет выше нуля, небольшие морозы возможны только ночью.
Когда снова потеплеет
После 16 декабря Украину накроет волна теплого воздуха с запада. Температура по всей стране повысится: ночью - около 0 °С, днем - +1...+7 °С.
Синоптик отмечает, что ближайшие 10 дней погода будет переменчивой, с быстрыми изменениями температуры и давления. Устойчивый снег не прогнозируется, кроме высокогорья Карпат.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 декабря, ожидается облачная погода. Ночью в большинстве областей, а днем в юго-восточной части пройдет небольшой дождь. На востоке и северо-востоке - дождь с мокрым снегом, местами гололед и налипание мокрого снега. Особое внимание для автомобилистов - в этих регионах на дорогах гололедица.