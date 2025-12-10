Согласно данным российского Минфина, 55 российских регионов столкнулись с дефицитом бюджетов.

Власти Петропавловска-Камчатского в Российской Федерации объявили о начале сборов с жителей и компаний "добровольных взносов" для пополнения городского бюджета, пишет издание Moscow Times.

Граждане и бизнес могут пополнять городскую казну на любую сумму, однако только по безналу. Деньги напрямую поступают в городской бюджет. При этом граждане и бизнес, готовые добровольно помочь городу, должны указать, на что следует пустить средства. Потратить пожертвования на другие нужды можно только с согласия тех, кто их предоставил.

"В случае, если освоить средства не удалось, или целей больше нет в плане, деньги вернутся на счет, с которого поступили", - отмечает издание

Контролем расходования средств администрация Петропавловска-Камчатского намерена заниматься самостоятельно.

По данным Минфина РФ, совокупный дефицит региональных бюджетов по итогам января-сентября достиг 139 млрд рублей (1,8 млрд долларов). Согласно данным российского финансового ведомства, с дефицитом финансирования столкнулись 55 российских регионов.

В конце октября глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что "дыра" в местных бюджетах российских регионов в 2025 году может достигнуть 300 млрд рублей (почти 4 млрд долларов).

С падением нефтегазовых доходов из-за снижения цен на нефть дефицит бюджета РФ растет. Минфин Росии ожидает, что "дыра" в бюджете страны-бензоколонки достигнет 5,7 трлн руб., или 2,6% ВВП

Несмотря на это Москва планирует потратить 30% бюджета на войну с Украиной. В 2026 году 12,93 трлн рублей или 166,8 млрд долларов будет выделено на армию, в том числе закупки оружия - это рекордные военные траты со времен СССР.

