В издании считают, что для достижения настоящего результата нужны согласованные дипломатические усилия.

Последняя попытка президента США Дональда Трампа закончить войну между Россией и Украиной вызывает глубокий скептицизм. Украина, которую поддерживает Европа, четко дала понять, что не готова принять условия, равные капитуляции, тогда как РФ не дала никаких сигналов, что откажется от своих требований, которые положили бы конец существованию Украины как суверенного независимого государства. Об этом пишет Foreign Affairs.

По словам скептиков, это не оставляет причин для серьезных переговоров. Отказ российского диктатора Владимира Путина пойти на какие-либо значительные уступки во время переговоров с посланцами Трампа 2 декабря лишь усиливает их сомнения.

"Но скептики ошибаются. Настало время для решения конфликта в ближайшие месяцы. Настоящий вопрос заключается в том, сможет ли администрация Трампа проявить умение, терпение и выносливость, чтобы довести дипломатический процесс до успешного завершения", - добавляют в материале.

Видео дня

Времени становится все меньше

В издании считают, что лучшая сделка, которую может достичь каждая из сторон, доступна сейчас, а не через полгода или позже.

"Украинские лидеры уже признали, что не могут силой освободить всю территорию, захваченную Россией. То, чего Украина не может достичь на поле боя, не будет ей предоставлено за столом переговоров. Более сильная Украина также не побуждает западные страны предоставить ей более весомые гарантии безопасности. Западные правительства уже четко дали понять, что не будут рисковать войной с Россией, чтобы защитить Украину. И чем дольше Украина будет ждать, тем больше разрушений ей придется пережить", - подчеркнули в публикации.

Гарантии безопасности

В Foreign Affairs отметили, что для достижения настоящего результата нужны согласованные дипломатические усилия, которые привлекут все стороны конфликта, а именно Россию, Украину, США и Европу. Однако только одна страна может возглавить такие усилия, а именно США, которые имеют влияние на другие три стороны.

"Как уже было продемонстрировано, Вашингтон может оказывать давление на Украину и Европу, угрожая прекратить предоставление необходимой помощи, включая незаменимую развединформацию о боевых действиях. Он также может эффективно оказывать давление на Россию, хотя и не только с помощью санкций или поставок оружия Украине, что чаще всего фигурирует в публичных дискуссиях. Эти инструменты имеют значение, особенно оружие, необходимое для остановки продвижения России на поле боя и минимизации последствий ее воздушных атак, но сами по себе они не обеспечат урегулирование", - анализируют в материале.

В то же время критики будут говорить, что такие дипломатические усилия выходят за пределы возможностей администрации Трампа, поскольку ей якобы не хватает дисциплины, последовательности, способности и терпения для осуществления длительных дипломатических усилий.

"Но даже признанный медленный прогресс в текущих переговорах был бы невозможен, если бы Трамп не начал в феврале диалог с Путиным с целью прекращения войны. Несмотря на многочисленные спекуляции об обратном, Трамп не оставил Украину на произвол судьбы России и не отказался от решения этой проблемы как слишком сложной. А аппарат национальной безопасности США имеет опыт и навыки, необходимые для управления сложным дипломатическим процессом, если бы только администрация смогла найти способ надежно контролировать собственную бюрократию, которой она не доверяет", - добавили в Foreign Affairs.

В издании подытожили, что успех по этому вопросу нельзя гарантировать, и он не наступит так быстро, как того хочет Трамп. Однако, приложив последние усилия, американский лидер может снова опровергнуть критику и положить конец войне, которую другие считали нерешенной.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет переговоров с РФ, ведь та не заинтересована в этом. По его словам, Украина от России видит только нанесение воздушных ударов по своей территории.

"Мы видим только их удары, удары по нашей энергетике. Люди без электричества. И удары по инфраструктуре, нашей критической инфраструктуре. Это не говорит о том, что Россия заинтересована в мирном процессе", - отметил глава государства.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что во время мирных переговоров по Украине рассматриваются три отдельных документа. Он также считает, что стороны "достаточно близки" к заключению соглашения.

"Оригинальный план из 28 пунктов содержал элементы будущей европейской структуры безопасности, которые, по моему мнению, были абсолютно неприемлемыми", - добавил президент Финляндии.

Вас также могут заинтересовать новости: