Составлен гороскоп на 11 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака. Следует не забывать уделять время себе. Также не стесняйтесь обращаться за советом к родным.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Овен - Карта "Двойка Жезлов"
День заставит вас сделать выбор, куда лучше вкладывать энергию дальше. Следует четко расписать план действий на ближайшие дни. В работе хорошо обсуждать развитие и стратегию с руководством. В отношениях возможен искренний разговор. Ваша вторая половинка может сообщить что-то важное.
Телец - Карта "Сила"
Тельцам важно действовать спокойно и уверенно. Ваша выдержка принесет больше результатов, чем вы думаете. Совсем скоро придет огромный успех. В отношениях следует говорить сразу о том, что вас раздражает. Однако стоит следить за эмоциями.
Близнецы - Карта "Колесо Фортуны"
Обстоятельства дня могут быстро измениться. Однако сейчас удача на вашей стороне. Поэтому новые контакты или новости могут существенно влиять на вас. Финансово лучше избегать риска, но присматривайтесь к возможностям. Важно не пытаться все контролировать.
Рак - Карта "Паж Кубков"
День принесет вдохновение и эмоциональные подсказки, которые стоит услышать. В работе хорошо заниматься творческими задачами. Говорите смело о своих идеях. В отношениях день подходит для примирения и сближения. Вы почувствуете гармонию.
Лев - Карта "Шестерка Пентаклей"
Вы можете получить поддержку, если прекратите все тянуть в одиночку. В работе стоит выстраивать честные договоренности и делегировать некоторые процессы. В отношениях захочется больше приключений. Можете отправиться в спонтанное путешествие со второй половинкой. Это пойдет на пользу вашей паре.
Дева - Карта "Восьмерка Пентаклей"
Сила Дев в деталях и дисциплине. Вы не ждете удачного момента, а действуете здесь и сейчас. Не обесценивайте маленькие шаги - они являются ключевыми. В работе стоит шлифовать свои навыки и исправлять ошибки. В отношениях любимый человек захочет от вас романтических поступков.
Весы - Карта "Двойка Кубков"
День про гармонию и взаимопонимание. Вы сможете договориться с кем-либо, если будете говорить честно и услышите другого. В работе благоприятное время для переговоров и новых сделок. Они принесут вам развитие. В любви есть шанс укрепить связь через разговор о ценностях.
Скорпион - Карта "Пятерка Кубков"
Скорпионы увидят собственные ошибки. Из-за этого может появиться разочарование в собственных силах. Однако следует прожить эмоцию и идти дальше. В отношениях важно избегать ревности. Проговорите, почему возникает эта эмоция и вместе найдите решение.
Стрелец - Карта "Король Мечей"
Стрельцы будут слишком эмоциональными в этот день. Однако резкие высказывания не принесут вам желаемого результата. Возможно, вы переутомились в последнее время. Здоровью полезны паузы и разгрузка головы от лишнего шума. Позаботьтесь о себе.
Козерог - Карта "Десятка Пентаклей"
Козероги почувствуют стабильность и увидят реальные цели. Сейчас ваши решения будут правильными, если вы будете уверены в своих действиях. В отношениях важно быть командой. Поддержка и понимание будут для вас ключевыми. У вас появится больше сил.
Водолей - Карта "Рыцарь Мечей"
Ваши мысли в четверг будут лететь со скоростью ветра. У Водолеев появится смелость брать на себя больше ответственности. Поэтому в работе хорошо решать срочные задачи. В отношениях может быть напряжение. Не молчите, а ищите его причину.
Рыбы - Карта "Умеренность"
Постепенное развитие и внутреннее спокойствие - то, что вы почувствуете в этот день. В работе хорошо заниматься тем, что требует внимательности. В отношениях больше доверяйте своему партнеру/партнерше. Вечером займитесь делами, которые приносят вам радость. Также отложите сложные задачи на завтра.