У Степана Гиги ответили на страшные слухи о коме и ампутации

Пиар-директор говорит, что артист в тяжелом, но стабильном состоянии.

В команде украинского певца Степана Гиги требуют объяснений от журналиста, который сообщил о том, что артист находится в коме.

Пиар-директор Гиги опубликовала в своем Instagram-аккаунте фрагменты переписки с Виталием Глаголой, который и стал первоисточником информации о коме. По словам Ирэны Зайко, масштабирование его сообщения до уровня сенсации "не имеет ничего общего с достоверностью":

"Мы уже комментировали, что состояние Степана Петровича тяжелое, но стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь. Нужно время на восстановление - это естественно. В случае каких-либо изменений информацию первым будет публиковать пресс-центр артиста".

Глагола ответил, что информацию о коме получил от источников, которым доверяет, но готов также опубликовать на своей странице официальный комментарий пиарщицы. Он пожелал артисту скорейшего выздоровления.

Напомним, в ноябре Степан Гига внезапно оказался в больнице из-за резкого ухудшения самочувствия. Артисту срочно сделали операцию, и все запланированные выступления пришлось отменить.

Хотя подробности его состояния и причины госпитализации официально не разглашали, в сети появились сообщения о том, что врачам пришлось ампутировать его ногу.

