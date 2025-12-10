Блюменталь раскритиковал Уиткоффа и Кушнера за их пророссийскую позицию.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь раскритиковал представителей президента США Дональда Трампа в мирных переговорах Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за их пророссийскую позицию, и выразил убеждение, что их нужно заменить. Об этом он сказал в комментарии Суспільному.

Он выразил обеспокоенность тем фактом, что Трамп подталкивает Украину к быстрому подписанию мирного соглашения без гарантий безопасности

"Я глубоко обеспокоен тем, что он, кажется, оставляет Украину на произвол судьбы. Заставляет ее идти на территориальные уступки, которые являются несправедливыми и неразумными, и лишает ее военной помощи, необходимой для защиты от путинской резни", - сказал Блюменталь.

Видео дня

Он отмечает, что мирные переговоры, которые вели посланцы Трампа, выглядели "полностью односторонними" - в выдвижении требований к Украине без каких-либо реальных уступок со стороны России:

"Они, кажется, предвзяты в отношении Украины. Я думаю, что Трампу нужны новые посланники - Уиткофф и Кушнер, кажется, на стороне России, вместо того чтобы быть беспристрастными или объективными переговорщиками. И весь "мирный план" нужно выбросить, им нужно вернуться к начальному этапу".

Сенатор также не считает необходимым проведение выборов в Украине, на чем настаивал Трамп.

"Кажется, Трамп успокаивает Путина. А выборы - это просто еще один шаг к тому, что он пытается сделать Путину. Путин не проводит выборов. Зеленскому нет нужды тоже", - сказал Блюменталь.

Другие сенаторы также осудили подход Трампа к мирным переговорам

Так, сенатор от Демократической партии Джин Шахин также считает, нельзя заставлять Украину подписывать "мирное соглашение" до Рождества.

"Единственное, на что Россия реагирует - это давление Соединенных Штатов и Европы, поэтому нам нужно предоставлять больше оружия Украине. Нам нужно оказывать больше поддержки. И наложить санкции, вторичные санкции", - сказала она.

Сенатор-республиканец Марквейн Маллин заявил, что поддерживает любые меры, которые заставят Путина сесть за стол переговоров.

"Я не собираюсь говорить, что ему нужно или не нужно делать, я просто говорю, что Зеленский должен быть реалистичным в своем подходе, но, честно говоря, Путин должен быть реалистичным в том, что он просит", - сказал он.

Мирные переговоры

По данным FT, посланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер дали президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней, чтобы он ответил на предложенный мирный план, который требует от Украины согласиться на территориальные уступки. По данным источников издания, Трамп хочет заключить соглашение "до Рождества".

По данным СМИ, предложение США для Украины ухудшилось после встречи советников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Путиным в Кремле и содержало более жесткие условия, чем предыдущие версии, по таким вопросам, как территория и контроль над АЭС в Запорожье, и оставило без ответа ключевые вопросы о гарантиях безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: