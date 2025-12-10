В "Укрэнерго" напомнили, что украинцы сидят без света из-за массированных российских атак на энергосистему.

В четверг, 11 декабря, во всех регионах Украины потребителям будут поочередно отключать свет. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Промышленность в четверг должна ограничить потребление до определенного лимита, поскольку будут применяться графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина введения ограничений - "последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты". При этом энергетики не указали ни сколько очередей потребителей будут отключать, ни часы, когда будут действовать графики почасовых отключений.

Несколькими часами ранее председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко прогнозировал, что до конца недели энергетики в большинстве регионов Украины будут применять одновременно три очереди почасовых отключений. Это означает, что украинцы будут без света до 12 часов в сутки.

После последнего массированного обстрела энергосистемы свет поочередно отключают в течение всех суток.

Очередная атака РФ на энергосистему в ночь на 6 декабря существенно ухудшила ситуацию со светом в нашем государстве. Продолжительность отключений света возросла, а 9 декабря в Полтавской, Сумской и Харьковской областях из-за последствий российских атак были введены аварийные отключения электроэнергии. Впоследствии они распространились на большинство регионов Украины

10 декабря компания ДТЭК обновила графики отключений, уменьшив количество часов со светом для части потребителей.

