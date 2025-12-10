Запустить летающее такси в Лондоне могут уже в 2028 году.

Британская Vertical Aerospace представила электрический аппарат вертикального взлета и посадки под названием Valo. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Аппарат представляет собой дальнейшее развитие прототипа VX4, который представили в 2024 году.

Он получил полностью переработанную аэродинамику, в частности, обновленную схему крыла и двигателей. Известно, что Valo может развивать крейсерскую скорость более 240 км/ч.

Как говорят в Vertical Aerospace, Valo тише и быстрее предшественника, а его модульная компоновка позволяет увеличить вместимость пассажиров с четырех до шести.

Предполагается, что такие аппараты значительно сократят время в пути между аэропортами и центрами городов. При этом они тише и меньше загрязняют окружающую среду, чем вертолеты.

Разработчик предполагает, что сначала летающее такси будет услугой премиум-класса, но по мере наращивания объемов производства станет таким же доступным, как и поездка на обычном такси.

Valo сможет осуществлять не только пассажирские перевозки, но и будет использоваться для доставки грузов. В будущем аппарат может получить военные модификации. Запустить летающее такси в Лондоне хотят до конца десятилетия.

Летательные аппараты становятся доступнее

Ранее УНИАН сообщил, что гибрид самолета и авто под названием AirCar, разработкой которого занимается словацкая компания Klein Vision, может выйти на рынок уже в следующем году. Предполагается, что стоимость AirCar 2 составит до 1 миллиона долларов.

А недавно гендиректор Tesla Илон Маск намекнул на то, что компания разрабатывает летающий автомобиль. По его словам, компания близка к презентации прототипа. Маск отметил, что такое авто хотел бы купить известный предприниматель Питер Тиль.

