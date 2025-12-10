ДТЭК обновил графики отключений на 10 декабря: у кого стало меньше часов со светом

Большинство потребителей компании на время обнародования графиков не получили дополнительных "темных" часов.

Графики отключений света в Киеве, а также в Одесской, Днепропетровской и Киевской областях в среду, 10 декабря, внезапно обновили.

Согласно данным ДТЭК, в столице одной из очередей потребителей добавили 2 часа без света. Для остальных киевлян продолжительность отключений не изменилась.

В Киевской области ситуация со светом ухудшилась для четырех подочередей потребителей. Для остальных графики остались без изменений.

В Днепропетровской области одной из подочередей потребителей добавили два часа без света.

В Одесской области одной из подочередей добавили полтора часа без света, а другой, наоборот, уменьшили продолжительность отключения на час. Для остальных жителей региона, на момент обнародования графика, количество часов без света не изменилось.

9 декабря в Полтавской, Сумской и Харьковской областях из-за последствий российских атак были введены аварийные отключения электроэнергии. Впоследствии они распространились на большинство регионов Украины

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко прогнозирует, что до конца текущей недели в большинстве регионов Украины будут отключать свет 3 очередям потребителей.

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев прогнозирует, что отключения света будут продолжаться всю зиму.

