Если вы не получаете достаточное количество питательных веществ из еды, то офтальмолог может порекомендовать использовать пищевые добавки.

Питательные вещества, полезные для глаз, такие как цинк, омега-3 жирные кислоты и витамины A и C, помогают снизить риск развития возрастных заболеваний. Все необходимые вещества можно получить из продуктов.

Издание Very Well Health выяснило, что есть, чтобы улучшить зрение.

Рыба

Рыба, такая как лосось и тунец, содержит необходимые питательные вещества - омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, благотворно влияющими на здоровье глаз.

Особый тип омега-3, известный как ДГК (докозагексаеновая кислота), входит в состав сетчатки глаза и поддерживает зрение, уменьшая окислительное повреждение и улучшая кровоток.

Исследования показывают, что диета, богатая омега-3, связана с более низким риском возрастной макулярной дегенерации (потери центрального зрения) и более медленным развитием катаракты.

Орехи и семена

Орехи и семена содержат витамин Е - жирорастворимый витамин, который защищает здоровье глаз. Грецкие орехи, миндаль, орехи пекан и семена подсолнечника могут помочь уменьшить окислительное повреждение глаз, что может снизить риск развития определенных заболеваний глаз, таких как катаракта и возрастная макулярная дегенерация (ВМД).

Фисташки содержат большое количество каротиноидов лютеина и зеаксантина (антиоксидантов), которые защищают глаза от различных видов повреждений и способствуют улучшению зрения.

Бобовые

Бобовые (фасоль и чечевица) являются хорошим источником цинка. Исследования показывают, что цинк полезен для людей, у которых диагностирована ВМД. Он также помогает вырабатывать защитный пигмент меланин в глазах, перенося витамин А из печени в сетчатку, что снижает ухудшение ночного зрения и катаракту.

Цитрусовые

Цитрусовые, такие как апельсины, грейпфруты, мандарины и лимоны, - отличный источник витамина C, который может помочь защитить глаза от повреждений, вызванных свободными радикалами (нестабильными молекулами, которые могут повредить ДНК в клетках) из-за питания и факторов окружающей среды. Помогая восстанавливать и выращивать новые клетки, витамин C может бороться с повреждениями глаз и возрастной потерей зрения.

Листовые зеленые овощи

Листовые зеленые овощи, как шпинат, капуста или капуста коллард, содержат лютеин, зеаксантин, витамины A, C и K, а также антиоксиданты, которые поддерживают здоровье глаз. В частности, достаточное потребление листовых зеленых овощей может помочь защитить макулу - часть глаза, отвечающую за детальное центральное зрение.

Морковь

Исследования показывают, что продукты, богатые бета-каротином, как морковь, - хороший источник витамина A, который может помочь улучшить ночное зрение и способность лучше видеть при слабом или тусклом освещении.

Сладкий картофель

Сладкий картофель - еще один хороший источник бета-каротина и витамина А. Он содержит больше витамина А, чем морковь, и обеспечивает более 200% суточной рекомендуемой нормы его потребления. Это поддерживает способность сетчатки преобразовывать лучи света в зрение и сохраняет глаза достаточно влажными, предотвращая их сухость.

Яйца

Яичные желтки содержат полезные для глаз лютеин и зеаксантин, которые замедляют прогрессирование таких заболеваний глаз, как ВМД. По крайней мере, одно исследование показало, что употребление от двух до четырех яиц в неделю снижает риск развития ВМД на 62% по сравнению с употреблением всего одного яйца в неделю или меньше.

Сырой болгарский перец

Антиоксиданты, содержащиеся в болгарском перце, могут защищать от повреждения клеток и поддерживать кровоток в глазах, укрепляя кровеносные сосуды. Добавление этого овоща в рацион может благотворно повлиять на общую функцию глаз и здоровье зрения. Содержание витамина C в этом продукте также связано со снижением риска развития таких заболеваний глаз, как ВМД.

Тыква

Витамины A и C, содержащиеся в тыкве, помогают защитить глаза и уменьшить куриную слепоту. Они также могут предотвратить или, по крайней мере, замедлить прогрессирование таких заболеваний, как катаракта и ВМД.

Брокколи и брюссельская капуста

Брокколи и брюссельская капуста богаты клетчаткой и другими питательными веществами, как каротиноиды и витамин C. Один обзор исследований показал, что потребление 500 миллиграммов (мг) витамина C в день может снизить риск развития катаракты почти на 20%.

Некоторые исследования показывают, что высокое потребление каротиноида бета-каротина, содержащегося в брокколи, связано с 10%-ным снижением риска развития катаракты.

Вода

Поскольку глаза в основном состоят из воды, поддержание водного баланса может влиять на здоровье глаз. Дегидратация может привести к сухости глаз, раздражению, временному помутнению зрения, появлению мушек перед глазами и другим проблемам. Если симптомы сухости глаз не лечить должным образом, сухость глаз может привести к изменениям зрения.

