После ампутации и плена: защитнику Мариуполя установили один из лучших протезов в мире (видео)

Защитник Мариуполя Дмитрий Машкин получил высокотехнологичный протез Genium X3. Это стало возможным благодаря совместным усилиям проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали" и государственного Фонда социального страхования.

После тяжелого ранения в 2022 году боец прошел ампутацию, пережил российский плен, реампутацию и длительную реабилитацию. Несмотря на все, Дмитрий вернулся к службе в Вооруженных силах Украины - на механическом протезе.

Однако для полноценной мобильности и возвращения к активной жизни ему был нужен современный протез четвертого уровня - Genium X3. Государственного финансирования на его приобретение не хватило, и военный обратился за помощью в "Сердце Азовстали".

"Наша программа "Здоровье" - это как физическое, так и ментальное здоровье. Это полный комплекс помощи, независимо от состояния защитника. И главная цель - максимально вернуть качество жизни каждому из защитников Мариуполя. Наша задача: полное сопровождение, помощь, лучшие, самые эффективные партнеры и максимальное возвращение качества жизни", - рассказала директор "Сердца Азовстали" Ксения Сухова.

Организация, объединив усилия с Фондом социального страхования, обеспечила приобретение протеза, его настройку и полное сопровождение реабилитации. Genium X3 - один из лучших протезов в мире: он позволяет бегать, кататься на велосипеде, преодолевать сложный рельеф и вести максимально активный образ жизни.

Сейчас Дмитрий проходит тренировки по ходьбе уже на новом протезе. Говорит, что его главная цель - вернуть себе свободу движения и кататься вместе с детьми на велосипедах.

"Я всегда пытался донести до детей, что труд над собой может человека полностью перековать. У моих детей уже появились велосипеды. Очень хотелось бы научиться ездить. И с этим протезом это возможно. Возможно через неделю-две я смогу с ними бегать наперегонки", - поделился Дмитрий Машкин.

Напомним, "Сердце Азовстали" - проект поддержки защитников Мариуполя и их семей, основанный украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым в 2023 году. Проект поддержал более 7000 защитников Мариуполя - лично или через членов семей. Создана комплексная экосистема поддержки, которая включает физическую и психологическую реабилитацию, протезирование, собственные квартиры для защитников с I и II группой инвалидности, поддержку в получении образования и трудоустройстве и тому подобное.

