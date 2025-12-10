По словам артистки, певица сделала выбор в пользу Украины.

Народная артистка Украины, экс-министр культуры и искусств Оксана Билозир откровенно рассказала о своем отношении к Софии Ротару.

В новом интервью Дмитрию Гордону общественная деятельница призналась, что обожает эстрадную певицу и искренне восхищается ею. Билозир даже добавила, что равняется на Ротару и пытается брать с нее пример:

"Она прекрасно выглядит, время от времени имеет какие-то концерты. Она пострадала от войны. Она сделала выбор и не осталась в Крыму, а приехала в Киев, потому что здесь ее муж похоронен. Она здесь. И здесь ее любят, уважают - это то, что больше всего нужно в это время для ее души и сердца".

Как известно, в последнее время София Ротару не дает концертов. После начала полномасштабного вторжения певица приостановила концертную деятельность и отказалась от выступлений на концертах. Ее сестра Аурика Ротару объясняла позицию Софии тем, что сейчас просто не время для выступлений, однако артистка может вернуться на сцену после окончания большой войны.

Знакомые и коллеги артистки неоднократно заявляли, что она действительно остается в Киеве. Кроме того, фото Софии Ротару из украинской столицы периодически появляются в сети.

