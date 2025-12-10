Путин: В РФ запретят телефонные звонки из 'недружественных' стран

Российские власти планируют ввести масштабную блокировку телефонных звонков из так называемых "недружественных" государств. Об этом 9 декабря заявил Владимир Путин во время заседания Совета по правам человека, передает Deutsche Welle.
Правитель РФ сообщил, что эти шаги подаются как "борьба с телефонным и интернет-мошенничеством". По его словам, правительство уже учло и начало реализовывать предложения Совета, среди которых - блокировка звонков из-за рубежа, якобы совершаемых в преступных целях, а также маркировка вызовов.
Путин уточнил, что первый пакет мер по "защите граждан в цифровой среде" уже принят, второй - проходит согласование, а третий - в планах.
Запрет международных звонков "без согласия абонента"
В тот же день вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил о деталях второго пакета "антимошеннических" инициатив. В частности, планируется:
- запретить международные входящие звонки без предварительного согласия абонента;
- ввести обязательную маркировку всех международных вызовов;
- создать детские SIM-карты, которые позволят родителям фильтровать контент без дополнительных заявлений.
Правительство РФ уверяет, что цель - защита граждан, несмотря на критику относительно того, что такие шаги расширяют возможности государства по контролю над связью и коммуникациями.
Цифровой контроль над россиянами - последние новости
Как сообщал УНИАН, Россия значительно усилила контроль над интернет-пространством. В стране заблокированы Facebook, Instagram, Discord и ряд других популярных ресурсов, власти массово удаляют VPN-сервисы и штрафуют за их использование.
В июле в РФ запустили новую платформу - мессенджер Max от компании VK, который напоминает китайский WeChat. Приложение имеет доступ к микрофону, камере, геолокации, контактам и файлам пользователя. Более того, эта платформа контролируется спецслужбами.