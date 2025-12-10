Агрессор воспользовался осложнением погодных условий, чтобы попытаться прорваться на технике.

Российская армия с утра штурмует Покровск механизированными колоннами, Силы обороны отражают атаку. Об этом сообщает в Телеграм пресс-служба 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск (ДШВ).

Сообщается, что враг начал активные действия с самого утра, пользуясь сложными погодными условиями. В ход пошла бронированная, автомобильная и мототехника. Россияне в частности пытались прорваться с южного направления в северную часть Покровска, но наткнулись на ожесточенное сопротивление Сил обороны.

"68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша сожгла первую "коробку" россиян. После этого другие подразделения, включая артиллерию, начали наносить поражения по технике и личному составу противника", - говорится в сообщении.

По состоянию на 16 часов отражение штурма продолжалось.

В 7-м корпусе ДШВ добавили, что украинская логистика в районе Покровска остается осложненной, поэтому для ее улучшения продолжается операция по расширению логистических коридоров в Мирноград.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российская армия удерживает полный или частичный контроль над примерно 75% Покровска. По словам военного эксперта Ивана Ступака, россияне постепенно занимают даже те районы, которые ранее считались "серой зоной", заводят туда технику и накапливают личный состав, используя многочисленные промышленные и инфраструктурные объекты для укрытия.

Ступак также указывает на риски для Константиновки: если россияне окончательно захватят Покровск и прилегающую агломерацию, они смогут перебросить силы на это направление, что может привести к новой волне интенсивных боев.

