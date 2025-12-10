Китай уже десятилетиями наращивает мощности железнодорожных грузовых перевозок.

Во Внутренней Монголии (север Китая) успешно испытали группу тяжеловесных поездов массой 35 000 тонн.

Об этом сообщает China Central Television (CCTV).

Испытание стало первым в мире случаем, когда несколько грузовых поездов смогли осуществить синхронную работу, используя беспроводные сигналы без какого-либо механического сцепления.

Видео дня

Каждый из поездов перевозил около 5 000 тонн груза, а дистанция между ними полностью регулировалась с помощью сигналов. Расстояние менялось в режиме реального времени, что позволяло поездам двигаться значительно ближе друг к другу, чем это допускают традиционные правила безопасности.

Систему управления разработала компания China Shenhua Energy совместно с другими китайскими партнерами.

Основная идея концепции - синхронизация разгона и торможения всех поездов, чтобы конвой мог безопасно работать без механических соединений. Новая технология сокращает тормозную дистанцию, которая обычно требуется тяжелым грузовым поездам.

Стоит сказать, что Китай десятилетиями наращивает мощности железнодорожных грузовых перевозок. По оценкам специалистов, новая система позволит Пекину увеличить мощности своих железнодорожных грузовых перевозок более чем на 50% без необходимости строительства новых железнодорожных линий.

Железнодорожный транспорт мира - другие новости

В Германии по итогам первого полугодия более трети поездов дальнего следования прибыли с опозданием. Основной причиной высокого уровня опозданий специалисты называют перегруженную и запущенную железнодорожную сеть.

Также сообщалось, что немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn решила досрочно отменять свои рейсы, чтобы "улучшить" статистику пунктуальности перевозок.

Вас также могут заинтересовать новости: