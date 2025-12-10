Также Польша хочет сотрудничать с другими европейскими странами в сфере обороны.

Крупнейшая оборонная компания Польши Polska Grupa Zbrojeniowa SA планирует увеличить продажи европейским союзникам и усилить сотрудничество с такими гигантами, как Rheinmetall AG, Thales SA и BAE Systems Plc. Об этом сообщил гендиректор компании Адам Лешкевич для Bloomberg.

По его словам, государственный холдинг намерен получить больше иностранных контрактов на свое оборудование, в которое входят переносные системы противовоздушной обороны и гаубицы, прошедшие боевые испытания в Украине. Кроме того, компания имеет возможности расширить клиентскую базу за пределы польской армии за счет продажи оборудования двойного назначения частному сектору.

"Этот шаг сделан в то время, когда Европейский Союз разблокирует финансирование, направленное на обновление своей оборонной промышленности на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Польские оборонные подрядчики в основном пытаются удовлетворить спрос своего правительства, поскольку с 2022 года страна удвоила свой оборонный бюджет до почти 5% от экономического выпуска", - добавляют в Bloomberg.

Однако оружейная программа ЕС на сумму 150 млрд евро должна изменить эту ситуацию, учитывая, что план "отдает предпочтение" финансированию проектов, основанных на общеевропейском сотрудничестве, отметил Лешкевич.

Он также подчеркнул, что сотрудничество между европейскими оборонными компаниями "отсутствует уже много-много лет".

"Сегодня мы ищем партнеров, чтобы чему-то научиться, или для закупки, или для совместного производства продукции на основе новых технологий", - отметил Лешкевич.

В то же время польская компания уже сотрудничает с Thales и британской Babcock International Group Plc в сфере фрегатов, с BAE Systems в сфере боеприпасов и с Rheinmetall в сфере производства бронированных транспортных средств.

Польша и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, ранее стало известно, что Польша обсуждает передачу МиГ-29 Украине за доступ к ракетным и дроновым технологиям. В Генштабе ВС Польши подчеркнули, что это стало бы "частью союзнической политики поддержки Украины и обеспечения безопасности восточного фланга НАТО".

"Цель - не только компенсация в виде техники, но прежде всего получение и совместное развитие новых оборонных и промышленных компетенций", - добавили в сообщении.

Также сообщалось, что Польша возмущена, что ее исключили из переговоров по Украине. В частности бывший премьер-министр страны Лешек Миллер отметил, что что-то неприятное происходит для Польши, и было бы хорошо знать причину такого положения дел.

Однако бывший президент страны Бронислав Коморовский считает, что отсутствие польской стороны на переговорах связано со слабостью.

"Нам нужно осознавать собственную важность и положение в мире... Три сильнейшие европейские страны (Франция, Великобритания и Германия - УНИАН) встречаются с лидером Украины. Самые сильные в политическом, военном и экономическом плане, и те, которые делают наибольший вклад в военные нужды Украины... Мы просто слабее", - подчеркнул он.

