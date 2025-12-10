Запрет еще должны одобрить министры стран-членов блока и Европейский парламент.

Послы стран-членов Европейского Союза одобрили план блока по постепенному прекращению импорта российского газа до осени 2027 года.

Об этом сообщает Skynews со ссылкой на представителя датского председательства в ЕС.

Издание напоминает, что, согласно плану, Евросоюз прекратит импорт российского сжиженного природного газа до конца 2026 года, а трубопроводного газа - до конца сентября 2027 года.

Журналисты отмечают, что запрет на импорт российского газа в ЕС вступит в силу после его одобрения министрами стран-членов и Европейским парламентом. Ожидается, что министры и Европарламент одобрят план значительным большинством голосов, несмотря на то, что Венгрия и Словакия его не поддерживают.

Издание отмечает, что доля российского газа в общей структуре импорта "голубого топлива" странами-членами блока с 2022 года сократилась с 45% до примерно 12%.

Отказ ЕС от российского газа - последние новости

В июне 2025 года Еврокомиссия после длительных дискуссий представила план постепенного отказа от импорта российского газа и нефти. Согласно документу, импорт российского газа изначально планировалось прекратить до конца 2027 года.

После критики президента США Дональда Трампа относительно покупки российских энергоносителей Блок решил ускориться и в рамках 19-го пакета санкций предусмотрел, что импорт российского сжиженного газа прекратится с 1 января 2027 года.

Однако не все страны-члены ЕС предпочитают сказать российским энергоносителям окончательное "прощай". Венгрия планирует пойти в суд после того, как запрет на импорт российского газа официально вступит в силу.

