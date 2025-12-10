Погода обещает быть непростой.

В четверг, 11 декабря, погода в Украине будет дождливой, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики отмечают, что характер погоды в Украине завтра будет определять атмосферный фронт, заходящий из Западной Европы.

"Ночью на северо-западе страны, днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях небольшой дождь, на северо-востоке страны с мокрым снегом; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

По словам синоптиков, атмосферный фронт принесет снижение давления и высокую влажность воздуха, что приведет к появлению густых туманов в большинстве областей ночью и утром. Ветер обещают западного и юго-западного направления, скорость - 5-10 м/с.

Температуры снова прогнозируют совсем не зимние: ночью стабильный "плюс" в пределах 1-6 градусов тепла, днем около 4-9 градусов тепла. Прохладнее, но не намного будет на востоке и северо-востоке - здесь в течение суток от 0 до 5 градусов тепла.

Погода в Киеве и области

В столичном регионе завтра будет облачно с прояснениями, говорят синоптики. Ночь пройдет без осадков, а днем немного задождит. Ночью и утром прогнозируют очень густой туман при слабом ветре (5-10 м/с) западного направления.

Температура воздуха в области будет плюсовой: 1-6 градусов ночью и 4-9 градусов днем.

В Киеве ночью +4...+6 градусов, днем +7...+9 градусов.

Новости погоды и климата

Как писал УНИАН, 2025 год вошел в тройку самых теплых в истории наблюдений и поставит мир перед фактом: средняя глобальная температура уже третий год подряд стабильно превышает критический порог в +1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это происходит на фоне провала климатических переговоров на саммите Cop30, где страны снова не смогли согласовать реальные шаги по сокращению выбросов из-за политических противоречий.

Параллельно океаны устанавливают температурные рекорды, усиливая экстремальные погодные явления по всему миру: от масштабной климатической катастрофы в Южной и Юго-Восточной Азии до сокрушительных лесных пожаров в Испании.

