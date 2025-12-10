Картофель - полезный овощ, который не содержит глютен, зато содержит много витаминов, минералов и клетчатки. Как показали исследования, он помогает укреплять кости, сердце, иммунитет и пищеварение. Но как часто можно его употреблять, чтобы не навредить себе, и можно ли есть жареную картошку каждый день? Давайте разберемся.
Как часто можно есть картофель
Картофель в меню - это больше сложных углеводов, витаминов, минералов и других полезных веществ. Этот овощ поддерживает здоровье разных систем организма, и, если говорить более конкретно, то есть восемь причин включить его в рацион, пишет издание Verywellhealth.com.
- Картошка укрепляет кости
Картофель содержит калий и фосфор - важные элементы для здоровья костей. Один средний картофель с кожурой покрывает примерно 15-28% суточной потребности в калии.
- Понижает давление
Калий, содержащийся в картофеле, способствует выведению натрия с мочой - это, в свою очередь, помогает регулировать кровяное давление. Исследования показывают, что люди, которые потребляли больше калия (в том числе из картофеля), отмечали снижение систолического давления.
- Поддерживает сердце здоровым
Клетчатка и калий, содержащиеся в картофеле, поддерживают работу сердца. Но для этого важно готовить овощ правильно - запекать, говорить на пару или на гриле, или же делать легкую обжарку с минимумом растительного масла. В то же время картофельные чипсы, фри и оладьи лучше ограничить, чтобы избежать избытка натрия и насыщенных жиров.
- Повышает иммунитет и уменьшает воспаления
Витамин C в картошке и флавоноиды (например, кверцетин в кожуре) обладают антиоксидантными свойствами - они помогают бороться с воспалениями и поддерживать иммунную систему.
- Улучшает пищеварение
Картофель содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, а также устойчивый крахмал, который действует как пребиотик. Это все улучшает микрофлору кишечника. Но важно помнить, что, увеличивая в рационе количество клетчатки, важно пить достаточно жидкости - это поможет избежать газообразования и вздутия.
- Контролирует вес
Умеренное употребление картофеля (правильно приготовленного) помогает поддерживать чувство сытости благодаря клетчатке и умеренному количеству калорий.
- Делает кожу более здоровой
Витамины группы B, витамин C, каротиноиды и другие антиоксиданты, содержащиеся в овоще, улучшают состояние кожи, поддерживая ее здоровье и сияние.
- Улучшает чувствительность к инсулину
Охлаждение и повторный разогрев картофеля увеличивает содержание в нем устойчивого крахмала - это помогает улучшить чувствительность к инсулину. При этом важно ограничивать жареный картофель, чтобы снизить риск развития диабета 2 типа.
Картошка может быть частью сбалансированной диеты, то есть, ее можно есть каждый день - главное, выбирать правильный способ приготовления и учитывать размер порции.
В каком виде картофель самый полезный:
- лучше отдавать предпочтение запеченному или слегка обжаренному картофелю;
- употреблять его нужно в виде гарнира с овощами и нежирным белком;
- следует контролировать размер порции и избегать большого количества масла и соли.
Учитывайте, что большая часть клетчатки и минералов - калия и магния - содержится в кожуре картофеля, поэтому по возможности не очищайте его (например, при запекании в духовке).
Почему нельзя много есть картофеля
Несмотря на все вышеперечисленные достоинства, есть несколько случаев, когда этот овощ может быть не лучшим выбором.
В чем заключается вред картофеля для организма:
- картофель, особенно его кожура, может накапливать остатки пестицидов или удобрений - вот почему важно обращать внимание на то, где выращен овощ;
- высокие температуры приготовления могут приводить к образованию акриламида, связанного с риском рака - следует избегать чрезмерного подрумянивания или жарки картофеля;
- хотя это и редко случается, но у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на картошку;
- людям с хронической болезнью почек или принимающим препараты, повышающие калий, возможно, стоит ограничить употребление овоща;
- также некоторые лекарства от гипертонии могут повышать уровень калия в организме, поэтому нужно обсудить с врачом, сколько калия следует употреблять.
Не забывайте также, что зеленый или проросший картофель содержит токсичные соединения (соланин и чаконин).