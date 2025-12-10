Рассказываем, как часто можно включать в свое меню этот овощ и в каком виде картофель самый полезный.

Картофель - полезный овощ, который не содержит глютен, зато содержит много витаминов, минералов и клетчатки. Как показали исследования, он помогает укреплять кости, сердце, иммунитет и пищеварение. Но как часто можно его употреблять, чтобы не навредить себе, и можно ли есть жареную картошку каждый день? Давайте разберемся.

Как часто можно есть картофель

Картофель в меню - это больше сложных углеводов, витаминов, минералов и других полезных веществ. Этот овощ поддерживает здоровье разных систем организма, и, если говорить более конкретно, то есть восемь причин включить его в рацион, пишет издание Verywellhealth.com.

Картошка укрепляет кости

Картофель содержит калий и фосфор - важные элементы для здоровья костей. Один средний картофель с кожурой покрывает примерно 15-28% суточной потребности в калии.

Понижает давление

Калий, содержащийся в картофеле, способствует выведению натрия с мочой - это, в свою очередь, помогает регулировать кровяное давление. Исследования показывают, что люди, которые потребляли больше калия (в том числе из картофеля), отмечали снижение систолического давления.

Поддерживает сердце здоровым

Клетчатка и калий, содержащиеся в картофеле, поддерживают работу сердца. Но для этого важно готовить овощ правильно - запекать, говорить на пару или на гриле, или же делать легкую обжарку с минимумом растительного масла. В то же время картофельные чипсы, фри и оладьи лучше ограничить, чтобы избежать избытка натрия и насыщенных жиров.

Повышает иммунитет и уменьшает воспаления

Витамин C в картошке и флавоноиды (например, кверцетин в кожуре) обладают антиоксидантными свойствами - они помогают бороться с воспалениями и поддерживать иммунную систему.

Улучшает пищеварение

Картофель содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, а также устойчивый крахмал, который действует как пребиотик. Это все улучшает микрофлору кишечника. Но важно помнить, что, увеличивая в рационе количество клетчатки, важно пить достаточно жидкости - это поможет избежать газообразования и вздутия.

Контролирует вес

Умеренное употребление картофеля (правильно приготовленного) помогает поддерживать чувство сытости благодаря клетчатке и умеренному количеству калорий.

Делает кожу более здоровой

Витамины группы B, витамин C, каротиноиды и другие антиоксиданты, содержащиеся в овоще, улучшают состояние кожи, поддерживая ее здоровье и сияние.

Улучшает чувствительность к инсулину

Охлаждение и повторный разогрев картофеля увеличивает содержание в нем устойчивого крахмала - это помогает улучшить чувствительность к инсулину. При этом важно ограничивать жареный картофель, чтобы снизить риск развития диабета 2 типа.

Картошка может быть частью сбалансированной диеты, то есть, ее можно есть каждый день - главное, выбирать правильный способ приготовления и учитывать размер порции.

В каком виде картофель самый полезный:

лучше отдавать предпочтение запеченному или слегка обжаренному картофелю;

употреблять его нужно в виде гарнира с овощами и нежирным белком;

следует контролировать размер порции и избегать большого количества масла и соли.

Учитывайте, что большая часть клетчатки и минералов - калия и магния - содержится в кожуре картофеля, поэтому по возможности не очищайте его (например, при запекании в духовке).

Почему нельзя много есть картофеля

Несмотря на все вышеперечисленные достоинства, есть несколько случаев, когда этот овощ может быть не лучшим выбором.

В чем заключается вред картофеля для организма:

картофель, особенно его кожура, может накапливать остатки пестицидов или удобрений - вот почему важно обращать внимание на то, где выращен овощ;

высокие температуры приготовления могут приводить к образованию акриламида, связанного с риском рака - следует избегать чрезмерного подрумянивания или жарки картофеля;

хотя это и редко случается, но у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на картошку;

людям с хронической болезнью почек или принимающим препараты, повышающие калий, возможно, стоит ограничить употребление овоща;

также некоторые лекарства от гипертонии могут повышать уровень калия в организме, поэтому нужно обсудить с врачом, сколько калия следует употреблять.

Не забывайте также, что зеленый или проросший картофель содержит токсичные соединения (соланин и чаконин).

