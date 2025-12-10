В обмен на самолеты Польша хочет получить некоторые украинские технологии в сфере беспилотных систем и ракет.

В Польше подтвердили переговоры с Украиной о возможной продаже истребителей МиГ-29. В Defense Express рассказали, сколько самолетов Варшава может продать нашей стране, в каком они состоянии, версии и что они могут.

Отмечается, что ранее Генеральный штаб ВС Польши сообщил на своей странице в соцсети X, что это стало возможным из-за "достижения истребителями целевых эксплуатационных сроков службы и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в составе вооруженных сил Польши". В обмен на самолеты Польша хочет получить некоторые украинские технологии в сфере беспилотных систем и ракет.

В издании поделились, что разговоры о передаче МиГ-29 начались довольно давно. Журналисты напомнили, что Польща передала Украине первые истребители в апреле 2023 года в количестве 14 единиц. Всего в составе польских воздушных сил оставалось еще 14 самолетов, но они были в другой версии.

В издании рассказали, что переданные ранее Украине МиГ-29 из Польши были из состава 22-й авиабазы в Мальборке. Их в 1990-х году передали Чехия и Германия, после чего они не проходили значительных обновлений и модернизаций.

По данным издания, истребители, о которых идет речь сейчас, размещены на 23-й авиабазе в Минске-Мазовецком. Отмечается, что это 11 одноместных и 3 двухместных МиГ-29, которые проходили обновление в 2011-2014 годах.

В издании добавили, что эти МиГ-29 получили бортовой компьютер и дисплеи в кабине, новые системы навигации и связи. По уровню модернизации они аналогичны словацким MiG-29AS, которые были переданы в 2023 году.

Кроме того, в издании подчеркнули, что наличие информации о модернизации польских МиГ-29 под стандарты НАТО не означает, что под них были интегрированы западные ракеты или другое вооружение. Речь идет о системах связи, навигации и других смежных системах, которые должны быть совместимыми.

В издании считают, что это говорит о том, что эти истребители смогут выполнять те же задачи, что и уже имеющиеся у Украины МиГ-29. Также журналисты добавили, что сами поляки хотели эксплуатировать эти истребители до 2026 года.

Польша обсуждает передачу МиГ-29 Украине - что известно

Ранее в в Генштабе Вооруженных сил Польши сообщили, что Варшава продолжает переговоры с украинской стороной о передаче самолетов МиГ-29. Отмечается, что передача истребителей связана с достижением ими предельных эксплуатационных ресурсов, а также отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Республики Польша.

В Генштабе ВС Польши добавили, что задачи самолетов МиГ-29, выводимых из эксплуатации, должны будут выполняться самолетами F-16 и FA-50. Но сообщается, что с украинской стороной ведутся переговоры о предоставлении Польше отдельных технологий в сфере дронов и ракетных систем.

