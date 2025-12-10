В Покровске ВСУ контролируют на севере города почти 13 кв. километров.

Заявления об установлении врагом контроля над городом Северск Донецкой области не соответствуют действительности. Об этом сообщает Оперативное командование "Восток" Сухопутных войск ВС Украины.

Отмечается, что на Славянском направлении напряженной остается ситуация в районе Северска.

"Пользуясь погодными условиями, враг пытается инфильтроваться в город малыми штурмовыми группами. Силы обороны уничтожают захватчиков в городе и на его подступах. Так же потерями для оккупантов заканчиваются их попытки установить в городской застройке флаги для создания пропагандистской картинки. Для нанесения огневого поражения задействованы, в частности, артиллерийские подразделения и ударные БпАК сил обороны Украины", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что оборона Покровска продолжается, украинские войска контролируют на севере города почти 13 кв. километров. Продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

В ОК "Восток" сообщили, что в районе Мирнограда ситуация остается сложной, украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи и удерживать свои рубежи.

"Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

Сырский сделал заявление об обороне Покровска - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сирский отметил, что на определенном этапе обороны в городе Покровск не находилось украинских военных, но уже в ноябре Силы обороны Украины смогли взять часть города под контроль и зачистили территорию западнее города. Он отметил, что Силы обороны продолжают удерживать северную часть города примерно по железнодорожному пути. Кроме того, западнее Покровска ВСУ зачистили и контролируют около 54 кв. км.

Сырский рассказал, что российская армия на Покровском направлении уже насчитывает 156 тысяч человек, на это направление приходится 40-50% всех КАБов. Он отметил, что сейчас это главный театр военных действий.

