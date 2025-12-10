Виталий Зайченко объяснил, почему 9 декабря пришлось вводить аварийные отключения в большинстве областей и Киеве.

До конца недели в большинстве регионов Украины будут отключать три очереди потребителей. Таким образом, в течение суток украинцы будут сидеть без света до 12 часов.

Об этом рассказал председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

"Прогнозы - дело неблагодарное в наше время, потому что мы каждый день под атаками агрессора. На текущий момент можно говорить, что три очереди графиков почасовых отключений - это то, что нас ожидает. Конечно, не во всех регионах. В некоторых регионах может быть легче, а в некоторых может быть хуже", - отметил глава диспетчера энергосистемы.

По его словам, 9 декабря в Харьковской, Сумской и Полтавской областях пришлось вводить аварийные отключения из-за последствий очередной атаки России на энергетический объект в Сумской области.

"Из-за этого пришлось вводить аварийные отключения, чтобы сбалансировать эту часть нашей энергосистемы", - отметил Зайченко.

Председатель правления "Укрэнерго" напомнил, что затем аварийные отключения распространились на другие регионы Украины.

"Основная причина здесь - стечение неблагоприятных обстоятельств: аварийное отключение генерации и исчерпание ресурсов для поддержания дальнейшей генерации на гидростанциях, в первую очередь. Поэтому для сохранения целостности энергосистемы, диспетчер НЭК "Укрэнерго" был вынужден использовать аварийные отключения", - подчеркнул Зайченко.

Премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала ряд решений правительства с целью перераспределения электроэнергии в пользу населения для сокращения графиков отключений света. Однако директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что это ситуацию существенно не улучшит.

Позже стало известно, что областные военные администрации должны пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры, чтобы исключить "лишние" объекты.

