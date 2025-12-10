Блогеры показали, как готовят "ленивую" картошку.

Украинская певица Надя Дорофеева и ее избранник - ресторатор Миша Кацурин - записали быстрый рецепт приготовления "ленивой" картошки.

Пара опубликовала короткое видео в своих Instagram-аккаунтах. На приготовление картофеля уйдет не более 15 минут. Для блюда, вкус которого Кацурин назвал "выходи за меня, Наденька", вам понадобятся следующие ингредиенты:

картофель мытый - 3 штуки;

сливочное масло - 3 столовые ложки;

крем-сыр - 3 столовые ложки;

соль и перец по вкусу;

красная рыба/красная икра/зеленый лук - по желанию.

Способ приготовления

Картофель после мытья нужно несколько раз проколоть вилкой, затем положить на тарелку и готовить в микроволновке 6-8 минут, в зависимости от размера.

После этого его стоит разрезать сверху, добавить щедрый кусок сливочного масла, немного посолить и вернуть в микроволновку на 30 секунд, чтобы масло полностью растаяло.

Далее картофель можно украсить крем-сыром, кусочками красной рыбы и мелко нарезанным луком. Кацурин отметил, что для особо праздничного варианта хорошо подойдет ложка красной икры.

Напомним, ранее рецептом вкусных мини-хачапури делилась с подписчиками украинская актриса театра и кино Ольга Сумская.

