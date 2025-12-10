Также Россия продвинулась неподалеку от Северска.

Российские захватчики продвинулись на двух участках в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

В частности россияне имели успехи в Мирнограде, также в городе увеличилась площадь "серой зоны". Кроме того, РФ продвинулась на восток от Покровска.

Также российские захватчики имели успехи в районе Северска, что к востоку от Славянска взяв под контроль часть "серой зоны" на юге города.

Ранее в Оперативном командовании "Восток" ВСУ сообщили, что заявления РФ о якобы полном захвате Северска в Донецкой области не соответствуют действительности. Там отметили, что РФ пытается использовать погодные условия, чтобы завести в город малые штурмовые группы. Относительно Покровска, в ОК "Восток" сообщили, что Силы обороны держат около 13 кв. километров на севере города. Кроме того, украинские защитники проводят ликвидацию противника в городской застройке.

Между тем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что в определенный момент Силы обороны Украины не находились в Покровске. Однако уже в ноябре украинским защитникам удалось взять часть города под контроль и зачистить территорию западнее города.

