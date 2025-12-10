Мужчина также трогательно обратился к любимой жене.

Известный украинский ведущий Константин Грубич показал архивное фото с женой.

Сегодня, 10 декабря, супруги празднуют день свадьбы. 31 год назад они официально заключили брак. По случаю праздника Константин решил опубликовать в своем Instagram кадр того важного дня и трогательно обратился к своей жене.

"Нам с тобой точно не скучно уже 31 год. 10 декабря 1994-го в Днепровском ЗАГСе мы расписались в журнале регистрации брака. У нас тогда отменилась свадьба из-за трагедии с друзьями, но роспись мы не отменили. Свидетелей пришло мало. Светланка, помню тебя в удивительно красивой голубой блузе, а себя в классическом костюме с галстуком", - вспомнил ведущий.

Грубич добавил, что были и забавные моменты во время росписи. Однако это не помешало им обменяться кольцами и отправиться в совместное будущее.

"Все же автографы на документах мы поставили, обручальными кольцами обменялись, и наша семейная жизнь стартовала. Сегодня "солнечная" годовщина. Справедливо, потому что ты, Светлана, всегда мое солнце. Особенно в нынешние мрачные времена", - написал Константин.

К слову, у пары родилось трое детей. Сын Ярослав, который в этом году потерял руку на фронте, а также дочери Влада и Ольга. К сожалению, Ольга трагически погибла в 2014 году в результате ДТП. Девушке было 17 лет.

