В этом году желающих сходить на праздничный шопинг будет заметно больше.

Количество украинцев, которые в этом году планируют приобрести подарки к Рождеству и Новому году, увеличилось до 75% по сравнению с 65% год назад.

Об этом свидетельствуют данные исследования Deloitte Ukraine.

Отмечается, что расходы на подарки к праздникам держатся на одном уровне с начала полномасштабной войны. Более половины опрошенных рассчитывают на бюджет в пределах 1 000-5 000 грн, а еще 46% выделят на подарки не более четверти месячного дохода.

Почти две трети украинцев планируют часть средств направить на благотворительность, а четыре из пяти респондентов направят деньги на поддержку Сил обороны Украины.

Подарки будут дарить прежде всего родственникам (88%) и вдвое реже друзьям (40%). Но есть и те, кто хочет побаловать на праздник самого себя - среди молодежи 49% покупают подарки себе.

Для того, чтобы выбрать удачный подарок, ориентируются прежде всего на вишлисты (46%), сервисы сравнения цен (54%) и онлайн-отзывы (50%). Лидеры общественного мнения как советчики, вместе с ассистентами на базе искусственного интеллекта, оказались в конце списка. Им доверяют лишь около 10% опрошенных.

Рождество и Новый год в Украине - последние новости

Неделю назад в Киеве начали работать площадки для продажи новогодних деревьев. Горожане могут приобрести себе сосну или елку по цене от 350 до 3-4 тысяч гривен. К продаже предлагают и импортные деревья, по словам организаторов, самые дорогие елки именно из Дании.

А на День святого Николая в этом году детям по статистике чаще всего дарили радиоуправляемые игрушки и детские карнавальные костюмы. Причем часть родителей уже начала присматриваться к подаркам и на Рождество и Новый год. Средний чек подарка колеблется от 500 до 1500 гривень.

