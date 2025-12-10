Расследование не смогло установить личности организаторов или исполнителей.

Суд в Испании закрыл дело об убийстве российского пилота Максима Кузьминова, который сбежал на территорию Украины на военном вертолете, а впоследствии уехал в Испанию, где был найден убитым в феврале 2024 года.

Как пишет ABC, расследование, проводимое в условиях строгой секретности, не смогло установить вину какого-либо конкретного лица или лиц как организаторов или исполнителей преступления. Поэтому суд в Вильяхойосе (Аликанте) распорядился о временном прекращении дела об убийстве Кузьминова.

"Проанализировав обстоятельства и приняв во внимание требования, которые должны быть соблюдены для совершения уголовного преступления, судья приходит к выводу, что недостаточно доказательств для возложения уголовной ответственности на какое-либо конкретное лицо как на исполнителя, соучастника или пособника после событий, которые привели к этому делу. Поэтому… должно быть вынесено решение о временном прекращении производства по делу", говорится в постановлении суда.

По данным источников ABC, это могло быть заказное убийство, совершенное российскими спецслужбами. Однако это утверждение, спустя более года, так и не подтвердилось.

Убийство Кузьминова - что известно

23 августа 2023 года стало известно, что украинские разведчики выманили российский военный вертолет Ми-8, который приземлился на украинском аэродроме. В ГУР сообщали, что пилот российского вертолета добровольно перегнал судно, а его семья незаметно была перевезена в Украину.

Позже в Украине назвали личность пилота, им оказался Максим Кузьминов, который принял участие в пресс-конференции и дал интервью. Впоследствии он принял решение переехать в Испанию.

А в 2024 году, 19 февраля, в ГУР МО Украины подтвердили смерть Кузьминова. Стало известно, что в него пять раз выстрелили вблизи полицейского участка в маленьком прибрежном городке Вильяхойоса.

