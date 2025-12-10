Жидкий металл, который используется для охлаждения консоли, протекает, говорит modyfikatorcasper.

Одной из ключевых технологий, которую Sony заложила в Playstation 5 ради максимальной производительности, стала система охлаждения на жидком металле.

Она действительно держит температуру под контролем, когда консоль работает на пределе, но именно эта технология и стала источником самых неприятных проблем, которые чаще всего приводят консоль в сервисный центр.

По словам мастера по ремонту modyfikatorcasper, риск остаётся для всех ревизий. Он поделился случаем с PS5 Slim ревизии CFI-2016, которой не исполнилось даже полутора лет. Утечка возникла не из-за вертикального положения, как считали раньше, а из-за качества нанесения и постепенного износа материала при нагреве. Из этого он сделал вывод, что любая PS5 рано или поздно потребует ремонта:

"Положение консоли (вертикальное/горизонтальное) НЕ предотвращает ухудшение качества LM. Неисправность затрагивает даже самые новые, выпущенные год назад модели. Основная причина - качество приложения и его ухудшение с течением времени/под воздействием температуры. Все консоли PS5, независимо от модели, в конечном итоге потребуют профессионального обслуживания!"

Компания постепенно дорабатывает конструкцию, в PS5 Pro и части свежих базовых моделей уже применён другой подход к нанесению термоинтерфейса

Пока что большинство таких случаев касается старых ревизий, поэтому ещё предстоит понять, поможет ли обновлённое расположение термоинтерфейса в модели CFI-2100 и улучшено ли само качество нанесения.

Ранее мы рассказывали, что Sony выпустит более дешёвую версию Playstation 5, но пока только для Японии. Новая консоль будет на 25% дешевле.

