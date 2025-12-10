Актриса говорит, что они остались друзьями.

Актриса и фотомодель Памела Андерсон впервые открыто рассказала о своем коротком, но ярком романе с Лиамом Ниссоном ("Список Шиндлера", "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза", "Банды Нью-Йорка").

В интервью People звезда упомянула, что их связь возникла уже после съемок ремейка "The Naked Gun", где они играли вместе. По словам Андерсон, они провели неделю "в тесной близости" в доме Ниссона на севере штата Нью-Йорк:

"Если уж хотите знать, мы были романтически связаны некоторое время, но только после завершения съемок".

Пара ходила на ужин в маленький французский ресторан, где актер представлял ее как "будущую миссис Нисон". Они вместе проводили время в его саду, а актриса вспоминает, как ухаживала за "розовым кустом, заросшим мятой", что очень ему понравилось. А однажды утром Нисон даже "выгонял медведя от окна на кухне, стоя в халате".

Видео дня

После этой "потерянной недели" каждый вернулся к своим проектам, но они снова сблизились во время промотура фильма "Голый пистолет". "Люди думали, что это пиар. А я - наоборот: "Какой пиар? Это реально, у нас есть чувства", - вспоминает модель.

Несмотря на теплые воспоминания, сейчас их отношения стали дружескими: "Я обожаю Лиама, но честно - мы лучшие друзья. Он поддерживает мой новый этап в карьере и всегда говорит, что гордится мной. Думаю, мы всегда будем в жизни друг друга".

Напомним, 72-летний Нисон почти не говорил о своей частной жизни, а Андерсон, которая последние годы переживает творческое переосмысление карьеры и активно работает над новыми проектами, также долгое время оставалась вне романтических скандалов.

Появление Андерсон и Нисона вместе на красных дорожках вызвало волну комментариев - от восторга до скепсиса. Многие считали, что возможный роман мог быть частью промокампании фильма "Голый пистолет".

Вас также могут заинтересовать новости: