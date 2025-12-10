Недавно Дональд Трамп разрешил поставки GPU NVIDIA в Китай.

NVIDIA внедряет новую технологию отслеживания местоположения своих чипов, это должно помочь бороться с контрабандой и обходом экспортных ограничений.

Как сообщает Reuters, система будет использовать сетевые задержки при подключении ускорителей к серверам NVIDIA, что позволит определить, в какой стране работает чип.

В компании подчёркивают, что никаких скрытых каналов передачи данных нет, технология основывается на стандартном сетевом взаимодействии и не затрагивает безопасность устройств. Первой её получит линейка Blackwell, а позже функция может появиться и в поколениях Hopper и Ampere.

Источники Reuters подтверждают, что техническая возможность для такого контроля действительно существует, и реализовать её можно без ущерба для производительности или конфиденциальности клиентов.

Недавно Дональд Трамп разрешил поставки NVIDIA H200 в Китай в обмен на 25% от выручки компании с этих продаж. Однако китайские регуляторы, по данным FT, параллельно обсуждают собственные ограничения на импорт тех же H200. Пекин стремится ускорить курс на технологическую самостоятельность и сократить зависимость от американских полупроводников.

