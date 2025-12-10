Ранее в Государственной пограничной службе заявили, что пересечение границы Миндичем происходило "законно и было оформлено в одном из пунктов пропуска в соответствии с действующим законодательством".

Оперативные подразделения НАБУ должны были учитывать все риски, связанные с передвижением лица и возможности уклониться от правосудия. Поэтому сейчас они должны провести самостоятельную внутреннюю работу, потому что это непосредственно показатель их деятельности. Об этом заявил народный депутат, член ВСК Александр Бакумов, комментируя "Коммерсантъ Украинский" сегодняшнее заседание временной следственной комиссии по делу Мидас.

Нардеп также отметил, что, если Миндчич пересек границу на законных основаниях и предоставил все документы для этого, то никаких нарушений со стороны пограничников здесь нет, поэтому сначала нужно выяснить все фактические обстоятельства этой ситуации.

"Оперативные подразделения должны были, как говорится, учитывать все риски, связанные с передвижением лица, возможности уклониться от правосудия и тому подобное. Поэтому, вероятно, что здесь должна быть самостоятельная работа, возможно, НАБУ самим над собой и специализированной антикоррупционной прокуратурой, в том числе, если не было содействия какого-то. А если государственным инспектором Государственной пограничной службы было осуществлено фактическое разрешение на пересечение границы, с учетом всех правил, всех норм, то что мы можем говорить по поводу побега? Если граница была пересечена надлежащим образом, то где здесь правонарушение? Ну, его нет", - отметил Бакумов.

В то же время, нардеп отметил, что все эти обстоятельства должны устанавливать органы досудебного расследования.

"Если государственная граница была пересечена с нарушением соответствующей процедуры, или основанием для пересечения границы, например, я только могу предположить, стали документы, или что-то, что было фиктивно подделано (...) то это тоже будет правонарушением. То есть это нужно, чтобы органы досудебного расследования устанавливали. Очень сложно здесь дать оценку, а я как народный депутат могу предоставить только сейчас политическую оценку. Надеюсь, что на следующем заседании мы сможем понять, что было правовым основанием или было содействие, или не было его в пересечении", - резюмировал член Временной следственной комиссии.

Позиции сторон

Ранее в Государственной пограничной службе заявили, что пересечение границы Миндичем происходило "законно и было оформлено в одном из пунктов пропуска в соответствии с действующим законодательством". Основанием выезда, в частности, стал его статус многодетного отца. А предпосылок задерживать Миндича не было "из-за отсутствия индексов" в базе.

"В отношении него не устанавливалось ограничений о запрете выезда из Украины. Также Государственная пограничная служба Украины не получала от любого правоохранительного органа поручений, которыми бы должны были пользоваться инспекторы пограничной службы в случае выявления этого гражданина на государственной границе, в частности, о запрете ему выезда из Украины, розыска или информирования о факте пересечения государственной границы", - отметили в ведомстве.

В свою очередь Директор НАБУ Семен Кривонос отметил, что Бюро не информировало пограничников о необходимости остановки Миндича в случае появления на границе, потому что опасалось утечек.

По мнению экс-прокурора САП Станислава Броневицкого, правоохранительные органы имеют давно наработанные методы по недопущению побега фигурантов уголовных производств. Поэтому подобные заявления Кривоноса - это "демонстрация того, что либо: не знают как отрабатывают подобную категорию производств, либо прекрасно знают, но сознательно выстраивают другую версию реальности. И второй вариант выглядит значительно ближе к правде".

