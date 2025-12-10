Также на этом направлении враг продолжает наносить непрерывные удары по ВСУ.

Согласно карте DeepState можно увидеть, что Покровск в значительной степени уже захвачен российскими войсками, а Мирноград окружает определенная "серая" зона. Как отметил военный обозреватель Иван Тимочко в эфире "Украинского радио", так называемые "серые" зоны - это территория, где враг не контролирует ситуацию.

"Да, он может туда заходить, как правило, это делают разного рода "знаменосцы" и малые пехотные группы, которые просачиваются. И к сожалению, со временем противник там пытается накапливаться, вгрызаться в землю. Эта территория становится разрушенной, поскольку удары по ней наносятся по сути с обеих сторон и со временем, по крайней мере в нынешней ситуации, противник может там закрепляться", - объяснил он.

В то же время, по словам Тимочко, это очень относительное определение, ведь в так называемой "красной" зоне, которую удерживает армия РФ в районе Покровско-Мирноградской агломерации, находится 150 тысяч российских захватчиков.

Видео дня

"Это по всей дуге обороны между Покровском и Мирноградом. Тогда как, например, в этой "серой" зоне у противника может быть 1-2 батальона и то разрозненных. Но они фиксируются. Конечно, точную цифру определить трудно, но там примерно такое количество противника, который пытается расширить эту зону контроля российских войск. И к этому добавим непрерывные удары беспилотниками, артиллерией, авиацией - это то, что противник делает каждый день, действительно массово, что приводит и к разрушениям, и к жертвам", - добавил обозреватель.

Однако Тимочко подчеркнул, что оборона Покровска и Мирнограда все равно продолжается.

"И что самое важное, там нет каких-то рассечений или окружений, о чем очень хотят говорить россияне, но это постоянно опровергают наши Вооруженные силы. Тем не менее видим, что бои продолжаются и в ближайшее время однозначно будут продолжаться", - подытожил эксперт.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

Ранее военный эксперт Иван Ступак рассказал, какую часть Покровска до сих пор держат украинские защитники. Он напомнил, что в сентябре-октябре 2024 года российские захватчики очень стремительно начали приближаться к городу Покровск.

"Украинская армия, ребята, продолжают держать пусть не весь город, но небольшие окраины, части окраин города Покровска. Возможно три четвертых города, даже может больше, находится или под полным контролем российской армии, или под частичным", - отметил Ступак.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный объяснил, почему ВСУ не выходят из Покровска, несмотря на тяжелую ситуацию. По его словам, это, по сути, сковывающие действия украинских защитников.

"То есть пока мы держим Покровск, пока мы держим Мирноград, эти 150-170 тысяч личного состава (армии РФ, - УНИАН), которые вокруг Покровска находятся, не могут быть применены на других участках фронта", - сказал Нарожный.

Вас также могут заинтересовать новости: