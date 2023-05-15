По его словам, Украина - это "руки Гидры", которая находится далеко за ее пределами.

Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев заявил, что российские оккупанты борются с "реальным сатаной" в Украине.

Как сообщают пропагандистские СМИ, на совещании в мэрии Петрозаводска Артемьев заявил, что "россияне четко понимают опасность, стоящую перед страной".

"Сатана реальный. И к тому же он не один. Украина - это руки, а голова этой гидры находится в другом месте", - заявил комиссар.

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Массовая истерия в РФ

Бред в России говорят не только" пешки", но и топ-лица. Например Путин -недавно он отметился циничным заявлением - обвинил США в войне, которую сам начал против Украины.

Подыгрывает ему опальный зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Недавно он издал странные размышления о терроризме. Традиционно, не обошлось без истерики и обид.

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