Противники угрожают увольнением тем, кто не хочет письменно отказываться от гражданства Украины, отметили в Генштабе.

На временно оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты предлагают в письменном виде отказываться от гражданства Украины и принимать российское.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00 понедельника, 15 мая. "С недавних пор на временно захваченной территории Запорожской области лицам, согласившимся сотрудничать с российскими оккупантами, предложено зафиксировать в письменном виде отказ от гражданства Украины и принять российское", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что тем, кто отказывается, захватчики угрожают увольнением с рабочих мест с последующим преследованием.

Ситуация в Запорожской области - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 5 мая гауляйтер захваченной части Запорожской области Евгений Балицкий объявил эвакуацию из города-спутника ЗАЭС - Энергодара, а также из Токмака, Пологов, Васильевки и других.

11 мая городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в течение недели захватчики пытались вывезти гражданских из более чем 18-ти населенных пунктов. Однако, как отметил мэр, даже те немногочисленные люди, которые согласились уехать, возвращаются обратно.

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