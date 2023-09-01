Штаты считают, что прошлое испытание ракет провалилось.

В России заявили, что поставили стратегический ракетный комплекс "Сармат" на боевое дежурство.

Такое заявление сделал глава государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Юрий Борисов, пишет Интерфакс. Других деталей издание не приводит.

Как известно, "Сармат" - это комплекс шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой. В РФ заявляют, что она может нести широкий спектр ядерных и гиперзвуковых боеприпасов большой мощности.

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Что еще известно о комплексе "Сармат"

В России этому оружию посвящают песни, а пропагандисты регулярно призывают ударить "Сарматом" по "врагам" Российской Федерации.

В июне прошлого года Путин завил, что Россия провела успешные испытания баллистической ракеты. Он говорил, что первый комплекс поставят на боевое дежурство к концу 2022 года.

По данным российских СМИ, серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "Красмаш" в Красноярске.

В феврале американские журналисты сообщили, что Россия провела испытание "Сармата" в то время, когда президент США Джо Байден прибыл в Украину.

Официальные лица Соединенных Штатов сообщили CNN, что Вашингтон был предупрежден об испытаниях. Они провалились.

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