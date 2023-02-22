Чиновники сказали журналистам, что Штаты заранее уведомили о ее запуске.

В Соединенных Штатах Америки считают, что Россия провела провальное испытание ракеты "Сармат" во время визита Джо Байдена в Украину.

По словам двух официальных лиц США, испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты состоялся в понедельник. По данным CNN, Россия заранее уведомила Штаты о запуске, а в Белом доме не рассматривают его к шаг в сторону эскалации.

Официальные лица убеждены, что испытание тяжелой ракеты "Сармат" провалилось. Чиновники считают, что Путин подчеркнул бы важность запуска во время своего обращения к россиянам, если бы оно было успешным.

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Ракета "Сармат": что о ней известно

Ракета "Сармат" появилась на вооружении РФ для замены советских межконтинентальных баллистических ракет Р-36М2 "Воевода". Ее разработка велась в Государственном ракетном центре имени Макеева с 2009 года.

Ее длина составляет 35,5 м, стартовая масса - 208,1 т., а максимальная дальность - 18000 км. Эксперты считают, что одна ракета может нести от 10 до 15 боеголовок.

В июне 2022 года Путин объявил об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты и заявил, что первый комплекс встанет на боевое дежурство в конце года.

Во время вчерашнего выступления с посланием к Федеральному Собранию РФ Путин заявил, что Россия приостановливает участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений с США. Также он поручил обеспечить готовность к испытанию российской ядерного оружия.

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