Генсек ООН поручил заместителю по гуманитарным вопросам немедленно обсудить с Украиной и Россией возможность заключения соглашений о гуманитарном перемирии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагает посредничество для достижения соглашений о гуманитарном перемирии между Россией и Украиной.

Как сообщает сайт организации, об этом Антониу Гутерриш заявил, выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН.

В частности, Гутерриш поручил своему заместителю по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу немедленно обсудить с Украиной и Россией возможность заключения соглашений о гуманитарном перемирии и вопросы их практической реализации.

Он напомнил, что с начала вторжения России в Украину месяц назад война привела к "бессмысленной потере тысяч жизней, вынужденному переселению десяти миллионов человек, в основном женщин и детей, систематическому разрушению важной инфраструктуры и стремительному росту глобальных цен на продовольствие и энергоносители".

"Необходимо положить этому конец. Организация Объединенных Наций делает все от нее зависящее, чтобы поддержать людей, чью жизнь перевернула война", - сообщил он.

По словам Гутерриша, ООН поддерживает беженцев, а также оказывает помощь тем, кто остался в Украине. Только за последний месяц ее получили около 900 тысяч человек, в основном на востоке страны.

"Но давайте скажем прямо. Решение этой гуманитарной трагедии находится не в гуманитарной, а в политической плоскости. Поэтому я призываю к немедленному гуманитарному перемирию, которое позволит добиться прогресса в ходе серьезных политических переговоров, направленных на достижение мирного соглашения, основанного на принципах Устава ООН", - заявил глава ООН.

По словам Генсека, перемирие позволит доставить необходимую гуманитарную помощь, а также обеспечит безопасность передвижения гражданских лиц. "Оно спасет жизнь, предотвратит страдания и защитит мирное население", – добавил Гутерриш.

Он также выразил надежду, что такое соглашение позволит справиться с последствиями войны, связанными с угрозой возникновения голода во многих развивающихся странах, которым из-за пандемии и так приходится тратить значительные средства на преодоление кризиса.

"Я настоятельно призываю стороны конфликта и международное сообщество в целом сотрудничать с нами во имя мира и солидарности с населением Украины и всего мира", – заявил глава ООН.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если мир ничего не сделает для помощи блокадному Мариуполю это будет "коллективная вина".

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