Западные санкции не оставили им вариантов куда потратить деньги, кроме как реинвестировать в Россию.

Несколько крупнейших российских олигархов получили дивиденды на миллиарды долларов от своих компаний, даже несмотря на санкции из-за войны в Украине. Вот только вариантов, куда их потратить, у них не так и много, сообщает Bloomberg.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, пять российских миллиардеров в нефтяной, никелевой и минеральной отраслях с начала 2022 года получили около 10 миллиардов долларов в виде выплат от своих компаний. В отличие от многих других, эти компании не приостановили выплату дивидендов с введением санкций.

Отмечается, что для российских энергетических миллиардеров, таких как Вагит Алекперов, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, крупные выплаты были вызваны скачком цен на энергоносители в результате вторжения России в Украину.

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Производитель удобрений миллиардера Андрея Гурьева ПАО "Фосагро" также получил самую большую прибыль в прошлом году в связи с дефицитом на некоторых рынках, что привело к росту цен.

В то же время Гурьев и акционер горнодобывающего гиганта ПАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин находятся под санкциями Великобритании и США, а Тимченко — под санкциями ЕС, США и Великобритании. Алекперов и Михельсон попали под прицел Великобритании.

Таким образом, у них осталось мало вариантов для того, куда можно потратить эти деньги, поскольку западные санкции, по сути, закрыли двери для российских миллиардеров и еще больше подтолкнули их в руки Кремля.

"Их изоляция от остального мира подстегивает инвестиции в местные фирмы, которые миллиардеры ранее не рассматривали, и показывает, как российская элита приспосабливается к послевоенной реальности", - говорится в статье.

Так, Вагит Алекперов, соучредитель ПАО "Лукойл", второго по величине производителя нефти в стране, планирует покупку контрольного пакета акций "Яндекса", доминирующей поисковой системы России, что стало первой крупной инвестицией в сектор за пределами нефти.

Другим примером является миллиардер Владимир Потанин, самый богатый человек России и крупнейший акционер горнодобывающего гиганта ПАО "ГМК "Норильский никель". Отмечается, что он занялся финансами, купив 35% акций "Тинькофф Банк", а также приобрел ПАО "Росбанк" и вместе с Алекперовым является одним из претендентов на покупку "Яндекса".

Отношение российской элиты к войне в Украине

Ранее сообщалось, что российская элита испытывает все большее уныние в отношении перспектив войны в Украине, и даже самые большие оптимисты рассматривают заморозку конфликта как лучший исход.

Bloomberg сообщал, что неудача в войне поколебала абсолютную веру российской элиты во всемогущество Путина.

В то же время не наблюдается никаких признаков того, что внутренний круг Путина может бросить ему вызов. Отмечается, что большинство представителей элиты продолжают свою работу, так как убеждены, что не могут влиять на события.

Ранее сообщалось, что Россия тратит на войну в Украине почти $373 млн ежедневно.

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