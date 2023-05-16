Расходы российского бюджета на финансирование армии, брошенной на войну с Украиной, на начало мая превысили 3 трлн.

Россия тратит на войну в Украине 30 млрд рублей в день.

Такую оценку со ссылкой на данные системы "Электронный бюджет" привел Янис Клюге, научный сотрудник Немецкого института проблем международной безопасности.

Расходы российского бюджета на финансирование армии, брошенной на войну с Украиной, на начало мая превысили 3 трлн. По данным Минфина, только по открытым статьям в разделе "Национальная оборона" бюджет потратил 789,8 млрд руб. по состоянию на 15 мая. К этой сумме нужно добавить еще секретные расходы - 3 трлн руб., из которых 80% (2,4 трлн руб.) достается военным.

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"Таким образом, в среднем каждый месяц боевых действий обходится бюджету примерно в 720 млрд руб. Это два годовых бюджета богатых регионов, таких как Ямало-Ненецкий или Ханты-Манийский автономные округа (330 млрд руб.). Ежедневно военная машина "съедает" порядка 30 млрд руб. — сумму, сопоставимую с той, что беднейшие регионы собирают в казну за год", - отмечает The Moscow Times.

Расходы РФ на войну против Украины

Финансист Билл Браудер заявил, что 80% денег, которые должны были потратить на войну против Украины, украли российские чиновники. По расчетам, которые проводились еще в мае, Кремль тратит на войну с Украиной 900 миллионов долларов каждый день. Сюда входят выплаты солдатам, обеспечение их боеприпасами и ракетами, а также расходы по ремонту поврежденной военной техники.

19 ноября в Минобороны Великобритании сообщили, что из-за войны и поражения на фронте Россия значительно увеличивает бюджетные расходы на оборонный сектор на 2023-й год.

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